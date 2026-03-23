Cristiano Ronaldo se pierde amistosos con Portugal por lesión

La reciente ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Portugal encendió las alarmas entre aficionados y analistas del fútbol internacional.

Sin embargo, el panorama es menos preocupante de lo que parecía inicialmente. El propio seleccionador, Roberto Martínez, confirmó que se trata de una lesión muscular que no compromete la presencia del delantero en el Mundial de 2026.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Cristiano Ronaldo?

La lesión de Cristiano Ronaldo se produjo durante un partido de la liga saudí, cuando defendía los colores del Al Nassr frente a Al Fayha.

Tras ese compromiso, el atacante inició un proceso de recuperación fuera de Arabia Saudita, priorizando su rehabilitación física.

Según explicó Martínez, la molestia muscular requerirá dos semanas de recuperación. En ese sentido, la decisión de no convocarlo para los amistosos ante México y Estados Unidos responde más a una medida preventiva que a una situación de gravedad.

El técnico fue enfático: “No está en riesgo. Es una lesión leve”. Además, destacó el buen estado físico del futbolista, quien, pese a su edad, continúa compitiendo a alto nivel. Este factor ha sido clave para mantener la calma dentro del entorno de la selección portuguesa.

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De hecho, la gestión de cargas se ha convertido en una estrategia fundamental. Portugal busca evitar recaídas que puedan afectar el rendimiento de su principal figura en el calendario internacional, especialmente con la Copa del Mundo en el horizonte.

¿Corre peligro la presencia de Ronaldo en el Mundial 2026?

La respuesta, por ahora, es clara: no. La lesión de Cristiano Ronaldo no pone en riesgo su participación en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

Más allá del susto inicial, desde el cuerpo técnico de Portugal han insistido en que el enfoque es a largo plazo. La prioridad es que el delantero llegue en óptimas condiciones físicas a lo que podría ser su sexta Copa del Mundo, un récord histórico en el fútbol.

Además, su ausencia en los amistosos de marzo también refleja una planificación estratégica. En lugar de arriesgarlo en partidos de preparación, el equipo opta por garantizar su recuperación completa, teniendo en cuenta su rol dentro del grupo.

Para Colombia, esta noticia también cobra relevancia. La selección nacional comparte grupo con Portugal en el Mundial, específicamente en el grupo K. El enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el 27 de junio de 2026, lo que añade un atractivo especial al torneo.