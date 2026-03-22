¿Por qué Mackalister Silva no celebró su gol ante Once Caldas y se le vio afectado?

La reacción de Mackalister Silva tras marcar ante Once Caldas sorprendió a los hinchas de Millonarios. El capitán anotó con su habitual clase y calidad, pero su ausencia de celebración encendió preguntas y reveló una situación sensible dentro del club.

La escena no pasó desapercibida. Aunque Millonarios vivía una noche positiva en Manizales, la actitud del capitán generó inquietud.

Silva, referente del equipo azul y habitual líder dentro y fuera de la cancha, anotó un gol con técnica y jerarquía. Sin embargo, en lugar de festejar, optó por una reacción contenida, incluso seria y triste, que contrastó con su personalidad habitual, marcada por la alegría y el compromiso con la hinchada.

¿Qué hay detrás del gesto de Mackalister Silva tras su gol ante Once Caldas?

Según versiones cercanas al club, el volante se encuentra impactado por la situación médica de Santiago Castrillón, joven promesa de las divisiones menores.

El futbolista de 18 años sufrió un desvanecimiento repentino durante un partido de la categoría Sub-20 frente a Independiente Santa Fe. La emergencia obligó a detener el encuentro y activar de inmediato los protocolos médicos. Tras ser atendido en el campo, fue trasladado a la Clínica La Colina, donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo observación especializada.

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El caso ha generado preocupación en todo el club. De hecho, fuentes cercanas señalan que varios integrantes del plantel profesional han estado pendientes de su evolución, lo que explica el ambiente de recogimiento que se percibió en algunos jugadores.

Mackalister Silva y Millonarios en oración

Más allá de lo deportivo, la situación ha tocado profundamente al vestuario. Comprender por qué Mackalister Silva no celebró el gol ante Once Caldas implica reconocer el vínculo que existe entre el equipo profesional y las divisiones inferiores.

El propio cuerpo técnico ha reconocido que el grupo está afectado emocionalmente. Incluso, se ha mencionado que algunos jugadores han estado en momentos de reflexión y oración por la salud del joven futbolista.

A pesar de ello, Millonarios logró mantener el enfoque competitivo y consiguió un resultado importante en una plaza complicada.

El equipo de Bustos es quinto en la tabla de posiciones y volvió a ganar en Manizales después de 5 años.