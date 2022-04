En medio de la tristeza, Cristiano presentó a su bebé: “Hay que ser agradecidos”

Han sido días difíciles para una de las máximas estrellas del fútbol mundial como lo es Cristiano Ronaldo, luego de que conocer que uno de los mellizos que esperaba con su pareja, Georgina Rodríguez, había sufrido complicaciones y falleciera. Sin embargo, el astro portugués reapareció en redes sociales tras el lamentable anuncio y en medio de su tristeza celebró la llegada a casa de su novia y su nueva bebé.

Después de pasar algunos días en la Clínica por chequeos médicos y demás, la modelo y empresaria, Georgina Rodríguez, ha regresado a su casa en Manchester junto a la nueva bebé que hace parte de la familia, por lo que Ronaldo se mostró bastante contento ante la llegada de su pareja y aprovechó para presentar a su nueva hija.

En sus redes sociales, el astro portugués publicó una imagen suya junto a toda su familia, novia y cuatro hijos, en la que aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a sus más de 300 millones de seguidores en el mundo por los mensajes que recibió en los últimos días tras el fallecimiento de su bebé.

Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están junto con nosotros. Queremos agradecer a todos por todos las palabras y gestos amables. Su apoyo es muy importante y todos sentimos el amor y respeto que le tienen a nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de dar la bienvenida a este mundo

Las palabras de Cristiano, en medio de su tristeza, evidencian lo felices que están en la familia por la llegada de una nueva miembro, la cual se observa dormida en el brazo del futbolista.

Agradecimiento de Cristiano Ronaldo

Por otro lado, CR7, en medio de su duelo por el reciente fallecimiento de uno de sus dos bebés recién nacidos, mostró jueves su agradecimiento al Liverpool y a sus aficionados por el apoyo que le dieron en el partido del martes entre los dos equipos más grandes de Inglaterra.

En el minuto 7 de juego, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en Anfield, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para por un minuto aplaudir en apoyo a Cristiano Ronaldo, mientras que el célebre Kop (la famosa tribuna de aficionados del Liverpool) entonaba el himno del club, "You'll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo).

Cristiano colgó un video de este homenaje en su cuenta Instagram con el texto: "Un mundo... Un deporte... Una familia universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión".

Este símbolo de humanidad quedará por siempre en la retina de los aficionados del fútbol, teniendo en cuenta que la rivalidad entre Liverpool y Manchester United es una de las más fuertes del fútbol inglés.