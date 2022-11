En video: ¿La tormenta CR7 también llegó a Portugal? Polémico accionar de dos compañeros

Portugal disputa su único partido de preparación para el Mundial 2022 este jueves en Lisboa contra Nigeria, inmerso en la polémica provocada por Cristiano Ronaldo, que aprovechó el parón internacional para ajustar cuentas con su club del Manchester United.

La Seleçao se medirá al equipo africano, no clasificado para el Mundial y dirigido por el portugués José Peseiro, la víspera de su viaje a Catar y una semana antes de su entrada en liza contra Ghana.

Encuadrado en el grupo H, los campeones de Europa de 2016 se medirán después a Uruguay y Corea del Sur.

Pero, el asunto de la semana en la "ciudad del fútbol", levantada por la Federación Portuguesa en la periferia oeste de Lisboa, gira en torno a uno solo de los 26 jugadores convocados por Fernando Santos.

Se trata, por supuesto, de Cristiano Ronaldo y su entrevista explosiva, donde afirmó que se sentía "traicionado" por los dirigentes del United y el entrenador Erik ten Hag, acusándolos de querer apartarle del club inglés.

A sus 37 años, el cinco veces Balón de Oro vive una temporada complicada y parece decidido a abandonar el United, en el que el técnico holandés le concede pocos minutos.

Como consecuencia, su rendimiento y estadísticas se resienten: 3 goles en 16 partidos desde el inicio de la temporada con el club inglés.

Con la Seleçao, sus últimos goles se remontan a julio pasado, con un doblete en la victoria contra Suiza en la Liga de Naciones (4-0), a la que siguieron tres partidos en blanco para quien tiene el récord de goleadores internacionales (117 tantos en 191 encuentros).

Cristiano y sus compañeros perdieron entonces en casa su partido decisivo contra la España de Luis Enrique (1-0).

Antes de este fracaso, los lusos habían superado a Serbia en los clasificatorios para el Mundial y tuvieron que superar la repesca para sellar su billete para Catar, ganando a Turquía y después a Macedonia del Norte.

Frente a estos resultados, la inestabilidad provocada por la situación de Cristiano no hace más que acrecentar las dudas sobre la capacidad de Portugal para hacer un buen torneo.

"Estamos todos acostumbrados a gestionar una gran presión, no creo que eso suponga más para nadie", quiso tranquilizar el martes en rueda de prensa el centrocampista ofensivo Joao Mario.

"Concentración total y absoluta en el trabajo con el equipo nacional. Un grupo unido, con un solo objetivo: realizar el sueño de todos los portugueses!", prometió Cristiano en las redes sociales.

Pero, basándose en imágenes salidas de la concentración de la Seleçao, la prensa se ha puesto a especular sobre las relaciones supuestamente tensas entre el oriundo de Madeira y Bruno Fernandes, su compañero en el United.

Otro vídeo sugería que el capitán de Portugal tuvo problemas para poner paz tras un encontronazo entre Joao Cancelo y Joao Felix.

