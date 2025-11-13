Así será el sorteo de cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025 tras conocerse los 8 clasificados

La emoción de la Liga BetPlay II-2025 llegó a uno de sus momentos más esperados. Tras una vibrante fecha 20 disputada este jueves 13 de noviembre, en la que ocho partidos se jugaron en simultáneo, quedaron definidos los ocho equipos que lucharán por el título del segundo semestre.

Además de los cupos, la jornada también determinó quiénes ocuparon los dos primeros lugares de la tabla, posiciones claves porque otorgan el famoso punto invisible, decisivo en caso de empate durante los cuadrangulares.

Sin embargo, lo que más expectativa genera entre los hinchas es la manera en que se definirá la conformación de los grupos, pues la DIMAYOR mantuvo el nuevo formato adoptado desde el primer semestre de 2025.

¿Cómo será el sorteo de los cuadrangulares?

La DIMAYOR confirmó que el sorteo se realizará este mismo jueves a las 9:15 p. m. por Win Sports, en un programa especial donde se definirán los grupos A y B.

La primera novedad, ya conocida desde el torneo anterior, es la forma en que se siembran los equipos. Aunque los dos líderes de la tabla mantienen su privilegio:

El 1.º del Todos contra Todos será cabeza del Grupo A.

El 2.º encabezará el Grupo B. Ambos conservarán el punto invisible.

La diferencia frente a torneos anteriores está en los equipos restantes. La DIMAYOR lo explicó así:

“Los clubes que ocupan la primera y segunda posición serán cabeza de grupo, mientras que los demás clubes clasificados serán ubicados por sorteo en los respectivos grupos”.

Esto quiere decir que del tercer al octavo lugar, todos entran en un mismo bombo, sin importar su posición final.

Ya no habrá siembra intercalada, como ocurría antes cuando el 3.º iba con el 5.º. Ahora todo dependerá de la suerte y del sorteo televisado.

Los 8 clasificados que irán al sorteo

La Liga BetPlay II-2025 ya tiene a sus protagonistas confirmados: