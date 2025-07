Se reveló el salario que habría recibido 'Juanfer' Quintero durante su paso por América de Cali

Las recientes declaraciones de Juan Fernando Quintero sobre su paso por América de Cali provocaron la reacción de las directivas del equipo, pues como han sostenido desde que comenzó la controversia alrededor de este jugador, se le ha pagado estrictamente lo que dice su contrato.

El volante antioqueño señaló que si bien el equipo le ha pagado su salario, es algo "muy básico", por lo que ha perdido mucho dinero. Estas fueron sus declaraciones en una entrevista para el canal 'Desnúdate con Eva'.

América no me pudo durante estos 6 meses sino algo muy básico y pues no es lo que esperaba. Prácticamente 6 meses sin cobrar. Ojalá se recupere el dinero, para eso son las negociaciones.