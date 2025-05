"Desde ahí empezó mi historia": así contó Caterine Ibargüen su paso a paso en el deporte

En medio de un ambiente cargado de emoción, aplausos y miradas de admiración, Caterine Ibargüen, medallista olímpica y referente del deporte colombiano, llegó al gimnasio Colombo Británico con una invitación especial.

Lo que parecía ser solo un evento más, terminó convirtiéndose en una clase magistral de vida, esfuerzo y resiliencia ante un auditorio de niños que sueñan con triunfar como ella.

Caterine Ibargüen reveló las claves para triunfar en el deporte colombiano

“Hola mi gente, esta es una invitación muy especial del gimnasio Colombo Británico, es como una cita con el futuro”, dijo Caterine Ibargüen al presentarse ante decenas de estudiantes que la esperaban entre aplausos y pancartas.

La visita, más allá de lo simbólico, sirvió para que los niños escucharan de primera mano el testimonio de una mujer que salió de una escuelita y llegó al podio más alto del atletismo mundial.

Con la calidez que la caracteriza, la campeona olímpica reveló cómo fue que comenzó su camino en el deporte:

Un día llegué a una escuelita, había un profesor vestido de educación física, me puso a correr… creo que le estaba diciendo ¡guau!, conseguí la estrella, porque les gané a todos y desde ahí empezó mi historia en el atletismo.

Ibargüen aprovechó su presencia en el colegio para recalcar que el deporte no puede estar desligado de la educación.

Tienen la mejor combinación: educación y deporte. Yo creo que es la herramienta más poderosa que se le puede dar a los jóvenes.

Y fue más allá: “Ustedes son antes estudiantes y después deportistas”. Un mensaje claro, directo y poderoso para una generación en formación.

¿Cómo fue su paso a paso para llegar al lugar en el que está?

Cuando le preguntaron por la constancia, no dudó en hablar de una palabra clave: sacrificio.

Cada cuatro años se hacen unos Juegos Olímpicos, pero día a día nos tenemos que levantar los sueños y saber lo que podemos conseguir.

Dijo también que durante el proceso, la pereza no tuvo cabida: “Siempre tenía que entrenar. Me gustaba más ir a entrenar que quedarme pensando en la pereza. Porque si la pereza te domina, no consigues los sueños”.

RELACIONADO Emberá están atacando con machetes a funcionarios en Bogotá y usando niños para lanzar piedras

Al referirse a lo que tuvo que invertir en tiempo y esfuerzo para ganar una medalla de oro, la respuesta fue contundente:

Antes de la medalla llevaba como 16 años entrenando por esa medalla. Entrenas casi 16 años y en una hora la puedes conseguir o la puedes perder.

Pero, el momento más emotivo del encuentro llegó cuando confesó qué sintió al subir al podio olímpico.

Cuando me la colgaron, que siempre te ponen el himno en tu país… bueno, no tuve que hacer más que llorar y dar gracias a Dios siempre por haberme dado la oportunidad.

Al final del evento, le preguntaron qué consejo les daría a los adolescentes que, como ella alguna vez, sueñan con llegar lejos:

Cuando decides conseguir un sueño, trabaja muy fuerte por él, sé consciente de las cosas, siempre ten una guía.

Y sobre su paso por el colegio, no ocultó la alegría: “Me siento como cuando hacía los saltos, cuando ustedes aplaudían, o sea, mi corazón estaba súper grande”.

Finalmente, Caterine Ibargüen no solo compartió anécdotas; dejó una lección de vida. Su historia demuestra que la combinación de humildad, disciplina y pasión puede convertir un encuentro en un gimnasio escolar en una chispa de inspiración capaz de encender sueños en cientos de niños.