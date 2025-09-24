CANAL RCN
¿Contra quién jugaría Once Caldas semifinales de Copa Sudamericana?

Once Caldas está a un paso de avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana. ¿Contra quién le tocaría?

Gol Dayro Moreno
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
05:22 p. m.
Once Caldas está a noventa minutos de escribir un nuevo capítulo dorado en su historia internacional. Este miércoles 24 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m., el equipo manizaleño recibirá en el estadio Palogrande a Independiente del Valle con la ilusión de asegurar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana. El ‘blanco blanco’ llega con una ventaja de 2-0 obtenida en el compromiso de ida en territorio ecuatoriano, resultado que le da una cómoda pero no definitiva ventaja en la serie.

La escuadra dirigida por el cuerpo técnico de Manizales sabe que la clave será mantener la concentración, pues el rival es uno de los equipos más competitivos de la región y ha demostrado en ediciones anteriores su capacidad de revertir marcadores adversos. La afición caldense agotó la boletería y promete convertir el Palogrande en un fortín, generando el ambiente ideal para que el equipo alcance su objetivo.

Un duelo que puede marcar un antes y un después

El paso a semifinales sería un logro significativo para Once Caldas, que busca revivir las gestas que lo llevaron a conquistar la Copa Libertadores en 2004. Superar a Independiente del Valle lo ubicaría entre los cuatro mejores del continente en esta edición del torneo, dándole un impulso anímico y deportivo en un semestre en el que también pelea posiciones importantes en la Liga BetPlay.

De concretarse la clasificación, el rival del conjunto caldense saldrá del ganador entre Atlético Mineiro y Bolívar, quienes definirán su serie en Belo Horizonte tras empatar 2-2 en la ida. Cualquiera de los dos oponentes representará un reto exigente, pero Once Caldas confía en su orden táctico y en la ventaja conseguida para seguir soñando en grande.

Palogrande, la clave de la ilusión

La localía será determinante en este encuentro. Un estadio lleno, el respaldo de la hinchada y la motivación del plantel son factores que podrían inclinar la balanza para consolidar el paso a semifinales. En Manizales hay ambiente de fiesta y la ciudad está lista para alentar a su equipo en una noche que podría quedar en la memoria de los hinchas.

