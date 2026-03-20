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Así ve Fabián Bustos el camino de Millonarios en la Copa Sudamericana

Fabián Bustos analizó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana.

Fabián Bustos-Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
09:32 a. m.
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El sorteo de la Copa Sudamericana dejó un panorama exigente para Millonarios, y su entrenador, Fabián Bustos, entregó sus primeras impresiones con un mensaje claro: respeto total por los rivales y enfoque en la competitividad.

El conjunto ‘embajador’ quedó ubicado en el Grupo C junto a São Paulo FC, Boston River y O'Higgins FC, una zona que, sobre el papel, representa un reto importante en la búsqueda de avanzar a los octavos de final.

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La clasificación de Millonarios a esta instancia se dio tras superar a Atlético Nacional en la fase previa, en un partido destacado en el que Contreras brilló con dos anotaciones, incluyendo un gol desde mitad de cancha que marcó la diferencia.

Grupo competitivo para Millonarios en Copa Sudamericana

Tras conocerse el resultado del sorteo, realizado en Luque (Paraguay), Bustos analizó con detalle a cada uno de los rivales.

El técnico argentino destacó el presente de São Paulo, uno de los clubes más fuertes del continente.

“São Paulo está primero en el Brasileirao, en un gran momento, compartiendo la punta con Palmeiras”, señaló, dejando claro que el equipo brasileño será uno de los principales desafíos del grupo.

Sobre el cuadro chileno, Bustos advirtió que no será un rival sencillo. Recordó su reciente participación en fases previas de torneos internacionales y su rendimiento frente a equipos colombianos. “O'Higgins es un equipo duro, bien trabajado, que ha hecho buenos partidos y es de cuidado”, afirmó.

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En cuanto a Boston River, el entrenador reconoció que atraviesa un proceso de cambio tras la salida de su técnico, pero advirtió que esto podría convertirse en un factor positivo para el equipo uruguayo. “Seguro estará mejor con el cambio”, agregó.

El mensaje de Bustos para afrontar la Copa Sudamericana

Más allá del análisis puntual de cada rival, Bustos insistió en un concepto clave: la paridad del grupo. Para el entrenador, no hay margen para confiarse, independientemente del nombre o la actualidad de los contrincantes.

Es un grupo parejo, no hay que subestimar a nadie, enfatizó.

En ese sentido, trazó la hoja de ruta para Millonarios en esta fase: sumar puntos fuera de casa y hacerse fuerte en condición de local.

El objetivo es claro: avanzar de ronda en un torneo que representa una vitrina internacional y una oportunidad para consolidar el proyecto deportivo del club capitalino.

Millonarios con la ilusión intacta en Sudamericana

El equipo azul afronta esta edición de la Sudamericana con una base sólida que va de menos a más.

La clasificación tras eliminar a Nacional reforzó la confianza del plantel, que ahora buscará dar un paso más en el escenario continental.

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Con rivales de peso y contextos distintos, el grupo exigirá regularidad, estrategia y carácter. Bajo la dirección de Bustos, Millonarios apuesta por competir de igual a igual y demostrar que está preparado para asumir el reto.

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