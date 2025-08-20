CANAL RCN
Deportes

La fortuna que recibe Once Caldas por avanzar a cuartos de Copa Sudamericana

Once Caldas se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana y recibió un gran premio económico.

Dayro Moreno
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
07:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Once Caldas continúa escribiendo una página dorada en su historia reciente. El conjunto de Manizales se convirtió en el único equipo colombiano con vida en torneos internacionales tras vencer a Huracán en territorio argentino y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con Dayro Moreno como líder indiscutible en el terreno de juego, el ‘blanco blanco’ demuestra que experiencia y carácter pueden marcar la diferencia en competencias de alto nivel.

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana
RELACIONADO

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana

Cada avance de Once Caldas en este certamen no solo tiene valor deportivo, sino también económico. La clasificación a cuartos le significó al club una transferencia directa de 700.000 dólares por parte de la Conmebol, una cifra que equivale a más de 2.800 millones de pesos colombianos. Para una institución que ha vivido tiempos financieros difíciles, este ingreso representa un impulso vital para reforzar su estructura y proyectarse con mayor solidez.

Un torneo histórico y un premio millonario para Once Caldas

El impacto económico no se limita a esta última fase. Sumando las ganancias por clasificación a la fase de grupos, los triunfos obtenidos en esa instancia, el paso por los playoffs, los octavos de final y ahora los cuartos, Once Caldas ha recaudado cerca de 13.700 millones de pesos colombianos. Esta cifra no solo alivia las cuentas del club, sino que abre la puerta a nuevas inversiones deportivas que pueden fortalecer su plantilla y sus divisiones menores.

Dayro nunca falla, anotó gol ante Huracán y el Once Caldas se pone arriba en el global
RELACIONADO

Dayro nunca falla, anotó gol ante Huracán y el Once Caldas se pone arriba en el global

En medio de la irregularidad de otros equipos colombianos, el conjunto manizaleño se alza como un ejemplo de competitividad y resiliencia. Dayro Moreno, con sus goles y su experiencia, se ha convertido en el emblema de un equipo que sueña con llegar aún más lejos en la Copa Sudamericana. Ahora, la ilusión está intacta y la ciudad de Manizales celebra un presente que combina logros deportivos con beneficios económicos nunca antes vistos en la historia reciente del club.

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores
RELACIONADO

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Gabriel Raimondi habló sobre su futuro tras la eliminación de América de Cali de la Sudamericana

Alfredo Morelos

Morelos no se guardó nada y mandó indirecta contra Edwin Cardona tras eliminación

Atlético Nacional

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

Otras Noticias

Barranquilla

Barras bravas del Junior casi matan a empresario: lo apuñalaron y dejaron inconsciente en Barranquilla

El hombre fue atacado a las afueras del estadio Metropolitano cuando asistía a un partido de fútbol.

Dólar

Se registró nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 20 de agosto de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 20 de agosto de 2025.

Artistas

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal