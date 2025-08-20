La fortuna que recibe Once Caldas por avanzar a cuartos de Copa Sudamericana

Once Caldas continúa escribiendo una página dorada en su historia reciente. El conjunto de Manizales se convirtió en el único equipo colombiano con vida en torneos internacionales tras vencer a Huracán en territorio argentino y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con Dayro Moreno como líder indiscutible en el terreno de juego, el ‘blanco blanco’ demuestra que experiencia y carácter pueden marcar la diferencia en competencias de alto nivel.

Cada avance de Once Caldas en este certamen no solo tiene valor deportivo, sino también económico. La clasificación a cuartos le significó al club una transferencia directa de 700.000 dólares por parte de la Conmebol, una cifra que equivale a más de 2.800 millones de pesos colombianos. Para una institución que ha vivido tiempos financieros difíciles, este ingreso representa un impulso vital para reforzar su estructura y proyectarse con mayor solidez.

Un torneo histórico y un premio millonario para Once Caldas

El impacto económico no se limita a esta última fase. Sumando las ganancias por clasificación a la fase de grupos, los triunfos obtenidos en esa instancia, el paso por los playoffs, los octavos de final y ahora los cuartos, Once Caldas ha recaudado cerca de 13.700 millones de pesos colombianos. Esta cifra no solo alivia las cuentas del club, sino que abre la puerta a nuevas inversiones deportivas que pueden fortalecer su plantilla y sus divisiones menores.

En medio de la irregularidad de otros equipos colombianos, el conjunto manizaleño se alza como un ejemplo de competitividad y resiliencia. Dayro Moreno, con sus goles y su experiencia, se ha convertido en el emblema de un equipo que sueña con llegar aún más lejos en la Copa Sudamericana. Ahora, la ilusión está intacta y la ciudad de Manizales celebra un presente que combina logros deportivos con beneficios económicos nunca antes vistos en la historia reciente del club.