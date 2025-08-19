CANAL RCN
Dayro nunca falla, anotó gol ante Huracán y el Once Caldas se pone arriba en el global

Dayro Moreno anotó gol ante Huracán. El goleador del Once Caldas convirtió en un partido crucial por Copa Sudamericana.

Gol Dayro Moreno ante Huracán.
Foto: Copa Sudamericana

agosto 19 de 2025
05:53 p. m.
Once Caldas visita a Huracán en Argentina, por la Copa Sudamericana. El equipo de Manizales defiende una ventaja de 1-0 tras el partido de ida.

Sin embargo, en el estadio Tomás A. Ducó, el ‘blanco blanco’ no pudo capitalizar una de sus primeras oportunidades claras de gol.

La suerte le dio la espalda a Dayro Moreno, su goleador estrella, a quien le anularon un gol a Once Caldas por fuera de lugar, una decisión que frustró el intento del equipo de irse adelante en el marcador.

El gol anulado a Dayro Moreno ante Huracán por Copa Sudamericana

La jugada se dio en un momento en que Once Caldas despertaba en el terreno de juego. Dayro Moreno, con su habitual olfato goleador, recibió un pase y remató con potencia, pero el árbitro principal anuló la jugada.

La decisión fue revisada, pero se confirmó que el delantero se encontraba en una posición adelantada al momento de la asistencia.

El gol, que hubiera significado una tranquilidad para el equipo dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, no subió al marcador, dejando el partido 0-0 y el suspenso en el aire.

Huracán vs. Once Caldas: un desafío en suelo argentino

El partido, que se juega en el marco de la llave 8 de la Copa Sudamericana, tiene un gran significado para el Once Caldas, que busca avanzar a los cuartos de final.

A pesar del dominio de Huracán en los primeros minutos, el equipo colombiano demuestra su capacidad para generar oportunidades de gol.

Gol de Dayro Moreno para empatar ante Huracán

Matko Miljevic abrió el marcador para Huracán con un cobro de penal directo al centro, superando al arquero James Aguirre, pero dos minutos después llegó Dayro Moreno.

A los 40 minutos del encuentro, el talentoso delantero Dayro Moreno aprovechó un centro impecable de Barrios, quien se había desmarcado de Galíndez. Con un certero cabezazo, Moreno selló el empate, elevando la intensidad del partido.

