CANAL RCN
Deportes

Once Caldas, imparable y a cuartos de final: próximo rival tras vencer a Huracán por Sudamericana

Once Caldas eliminó a Huracán y se metió a cuartos de final en la Copa Sudamericana. ¿Cuál es su próximo rival?

Once Caldas en Argentina en Copa Sudamericana.
Foto: Once Caldas

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
07:04 p. m.
Once Caldas escribió una nueva página gloriosa en su historia continental. El equipo colombiano selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Huracán tanto en el partido de ida, disputado en Manizales, como en el emocionante encuentro de vuelta que se llevó a cabo este martes 19 de agosto en el estadio Tomás A. Ducó de Argentina.

A pesar de las inclemencias del clima y la presión del rival, el 'blanco blanco' demostró carácter y fútbol para imponerse 3-1 en territorio argentino, confirmando su superioridad en la llave.

Once Caldas derrotó a Huracán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Once Caldas fue superior en Argentina. Huracán salió con la intención de revertir el marcador adverso, y la lluvia intensa añadió dramatismo al encuentro.

Sin embargo, Once Caldas supo mantener la calma y, a pesar de un penal convertido por Matko Miljevic al final del primer tiempo que abrió el marcador para el local, respondió con la jerarquía de sus jugadores.

Dayro Moreno, el experimentado delantero, igualó las acciones con un cabezazo certero poco después del gol argentino, llevando la tranquilidad al equipo colombiano antes del descanso.

Próximo rival de Once Caldas por Copa Sudamericana

En la segunda mitad, Michael Barrios añadió otro gol para darle la victoria al Once Caldas, marcando el segundo gol que silenció al público argentino. Los minutos finales fueron tensos, con tres expulsiones, dos para el equipo argentino y una para el cuadro de Manizales.

Finalizando el partido, nuevamente, el goleador Dayro Moreno anotó el tercer gol para liquidar la serie y Once Caldas aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Once Caldas se enfrentará al ganador de la llave entre los equipos ecuatorianos Mushuc Runa e Independiente del Valle.

En el partido de ida, Independiente del Valle se impuso por 1-0, y la serie se definirá esta misma noche.

Según el calendario de la Conmebol, los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán en la semana del 17 de septiembre, y los de vuelta en la semana del 24 del mismo mes.

Si el rival de Once Caldas es Mushuc Runa, cerrará la serie como visitante; si es Independiente del Valle, tendrá la ventaja de definir la clasificación en casa. La doble victoria ante Huracán llenó de ilusión a la afición del Once Caldas, que sueña con seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

