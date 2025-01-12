Millonarios ya tendría acuerdo de salida de extranjero y llegada de figura del FPC

Millonarios continúa moviendo sus fichas de cara a la temporada 2026, un año en el que el club bogotano espera dejar atrás el complicado 2025 y reconstruirse desde lo deportivo y lo institucional. La dirigencia trabaja a contrarreloj para depurar la plantilla, abrir espacios para nuevas incorporaciones y darle al entrenador Hernán Torres un grupo competitivo que pueda aspirar nuevamente al título.

En ese camino, uno de los primeros movimientos confirmados fue la salida del brasileño Bruno Sávio. El jugador, que llegó como una apuesta ofensiva, no logró consolidarse y terminó sin protagonismo, razón por la cual ambas partes acordaron su desvinculación. La decisión se da en el marco del objetivo del club de liberar cupos extranjeros y optimizar el rendimiento de la plantilla.

Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas, salidas que marcan el nuevo rumbo

A la salida de Sávio se suma otro movimiento importante: la del defensor costarricense Juan Pablo Vargas. Según información proveniente de México, el central habría llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con Millonarios y así firmar con Puebla. Aunque en algún momento fue pieza clave en la zaga embajadora, durante el 2025 dejó de ser indiscutido y tanto el jugador como el club consideraron que su ciclo estaba cerrado.

La partida de Vargas se alinea con la intención de Millonarios de reorganizar su línea defensiva y construir un bloque más sólido de cara a los retos del próximo año. Con su salida, el club libera otro cupo para extranjero, lo que abre la puerta a movimientos estratégicos en el mercado de fichajes.

Mateo García, la apuesta fuerte para fortalecer el mediocampo

Entre las novedades positivas aparece el nombre de Mateo García, quien estaría a un paso de convertirse oficialmente en jugador de Millonarios. El mediocampista viene de una notable temporada 2025 con Once Caldas, donde su intensidad, entrega y equilibrio en la mitad del campo lo convirtieron en una de las figuras del campeonato.

García ya había estado cerca de vestirse de azul en el pasado, pero no fue sino hasta ahora, con el proyecto deportivo renovado, que las condiciones se alinearon para cerrar su llegada. Se espera que aporte sacrificio, recuperación y dinámica en una zona del campo que Millonarios necesita fortalecer con urgencia.

Con estos movimientos, el club capitalino deja claro que está decidido a reconstruirse desde la base, corrigiendo errores y apostando por perfiles que encajen con la identidad de juego que se quiere para 2026.