Histórica goleada en Champions League: ¡el debutante Como de Italia ganó 9-1!

El Como 1907, un modesto club de Italia, logró una histórica victoria como club debutante en la Champions League, el máximo torneo de clubes de Europa; por la fecha 4 de la fase de liga, goleó ¡9-1! al Lens de Francia en condición de visitante y se ubicó en la cuarta posición de la tabla.

Dirigidos por el español Cesc Fàbregas y con el argentino Nicolás Paz como una de sus máximas figuras, el club italiano regresó a la primera división del fútbol italiano en la temporada 2024 después de que en 2019 un conglomerado multimillonario adquiriera la institución e iniciara un ambicioso plan con el español Fàbregas como jugador en primera instancia; luego fue accionista y ahora es el entrenador.

Histórica goleada del Como en Champions League: 9-1 vs. Lens de Francia

El partido disputado este miércoles 4 de noviembre en el estadio 'Bollaert-Delelis' del Lens de Francia, registró un resultado histórico para un club debutante en Champions League: además de ser la mayor goleada de la historia de la competición, es el primer club debutante de la historia que anota 8 goles en condición de visitante e igualó el récord de anotar 9 goles en un mismo partido desde que la Copa de Europa cambió a Champions League; solo el Bayern Múnich lo había conseguido en 2024.

Además, igualó el récord de anotar la mayor cantidad de goles en sus primeros cuatro partidos internacionales, llegando a 19 conquistas.

Los anotadores de la impresionante goleada fueron:

Anastasios Douvikas (x3)

Nicolás Paz

Lucas Da Cunha

Marc-Oliver Kempf

Mattia Liberali

Martin Baturina

Matteo Papaccioli

Historia y palmarés del Como 1907

El club italiano no suma títulos oficiales de primera división; en categorías inferiores ha conseguido varios ascensos a lo largo de su historia: tres veces fue ganador de la segunda división, cuatro veces ganó la Serie C, dos veces la cuarta división y ganó dos Copas Italia en las categorías C y D.

Se declaró en bancarrota en dos oportunidades: 2004 y 2017, y debió refundarse, empezando a competir desde la cuarta categoría (Serie D) hasta que fue comprado por una empresa multimillonaria en 2019.