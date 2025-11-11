El cierre del todos contra todos del fútbol colombiano promete emociones intensas, y la expectativa se centra ahora en conocer la fecha y hora para ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, evento que marcará el rumbo hacia la gran final del segundo semestre del año.

La Dimayor confirmó que el sorteo se realizará una vez finalicen todos los partidos de la fecha 20, jornada que será determinante para definir los ocho equipos clasificados y los dos líderes que serán cabezas de serie en los grupos A y B. Todo apunta a que el espectáculo futbolero se vivirá en medio de la emoción y la tensión que caracteriza las últimas fechas del campeonato.

¿Cuándo es el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025?

De acuerdo con el calendario oficial, la última jornada del todos contra todos cerrará el jueves 13 de noviembre, con la mayoría de compromisos programados para el jueves a las 7:00 p.m. (hora Colombia).

Una vez culminen los encuentros, la Dimayor realizará el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 a las 9:15 p.m., con transmisión en directo por Win Sports, Win Sports+ y las plataformas digitales del canal.

El evento será clave no solo para definir los grupos, sino también para conocer el camino de los equipos que sueñan con el título. Los clubes que terminen en los dos primeros lugares tendrán la ventaja deportiva de cerrar en casa, un factor que podría ser decisivo en una fase donde cada punto vale oro.

Equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Hasta el momento, clubes como Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima y Fortaleza CEIF ya tienen su lugar asegurado en la siguiente fase.

Sin embargo, todavía hay tres cupos en disputa, lo que promete una definición vibrante en esta última fecha.