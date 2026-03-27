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Jugador de Atlético Nacional encaró a un hincha en Estados Unidos: video

Lo que no se vio del partido: el tenso momento de jugador de Atlético Nacional con un hincha.

Atlético Nacional
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
06:18 p. m.
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Lo que debía ser un amistoso internacional de preparación terminó convertido en un foco de tensión para Atlético Nacional. La caída 3-0 frente a Cruz Azul, en territorio estadounidense, no solo dejó dudas en lo futbolístico, sino que expuso un ambiente cargado entre jugadores e hinchas.

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En medio del malestar por el resultado, un episodio protagonizado por Dairon Asprilla se robó la atención. El atacante reaccionó a los reclamos desde la tribuna y terminó enfrascado en una discusión que, por momentos, pareció escalar a una confrontación mayor.

El video de Dairon Asprilla, difundido rápidamente en redes sociales, muestra al jugador levantándose del banco de suplentes para encarar verbalmente a un aficionado.

Incluso, en medio del intercambio, lo incita a acercarse, lo que generó preocupación entre quienes presenciaban la escena.

Aunque la situación no pasó a agresiones físicas, el momento dejó en evidencia la tensión acumulada dentro del equipo.

Reacción de Dairon Asprilla con hincha de Atlético Nacional

El contexto resulta clave para entender lo ocurrido. Atlético Nacional atraviesa un periodo irregular y el amistoso en el PayPal Park representaba una oportunidad para recuperar confianza.

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Sin embargo, el desarrollo del partido fue adverso desde el inicio. Cruz Azul dominó el juego y se impuso con claridad, lo que generó frustración tanto en el plantel como en los seguidores que asistieron al estadio.

Polémica en Nacional entre jugador e hincha en EE.UU.

Más allá del incidente puntual, el video de Dairon Asprilla peleando con un hincha abrió la discusión sobre la goleada recibida en Estados Unidos y la eliminación de la Copa Sudamericana.

Además, puso en evidencia una fractura momentánea entre jugadores y afición en este duelo amistoso entre Nacional y Cruz Azul.

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Pese a esta goleada, Atlético Nacional es líder en la Liga BetPlay I-2026 con 27 puntos, seguido de Deportivo Pasto con las mismas unidades.

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