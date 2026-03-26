Se pronunció el abogado de la mujer que denunció a Nicolás Rodríguez, jugador de Nacional: esto dijo

En los últimos días, el programa 'La Titular' reveló que Nicolás Rodríguez, el jugador que actualmente tiene contrato con Atlético Nacional, fue denunciado en la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de acceso carnal.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Rodríguez tuvo una conversación con una mujer de 19 años por redes sociales y le propuso hacer un plan con él y cuatro amigos más.

En consecuencia, se habrían encontrado el domingo 15 de marzo en Medellín y, posteriormente, habrían llegado a Rionegro.

La mujer, en su relato, ha planteado que ella perdió la conciencia y que no habría tenido relaciones sexuales con consentimiento. Es así como las autoridades correspondientes se encuentran analizando el caso.

Además, en medio de esa coyuntura, Francisco Bernate, el abogado de la denunciante, tuvo un diálogo con TeleMedellín y reveló algunos detalles. ¿Qué dijo?

Esto dijo Francisco Bernate, el abogado de la mujer que denunció a Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional

El abogado Francisco Bernate, en una entrevista con TeleMedellín, afirmó que el contacto por redes sociales siempre fue entre su cliente y el jugador del 'verde paisa'.

"El contacto en redes sociales es entre ellos dos y la citación es con él. Además, a quien ella reconoce y con quien habría estado en la habitación, sería esta persona. Eso es algo que deben determinar las autoridades, pero el relato de ella si hace referencia a él", precisó Francisco Bernate.

"Asimismo, ella dice que habría otra persona, que con posterioridad al evento, la contacta por redes sociales como animándola a dejar eso así. Aquí se esperan dos cosas, justicia y que no haya una revictimización ni agresiones hacia su persona", agregó el abogado.

Esto han planteado los abogados de Nicolás Rodríguez, el jugador de Atlético Nacional

El pasado 24 de marzo, Luis Felipe Henríquez del Castillo asumió la defensa de Nicolás Rodríguez y planteó lo siguiente en un comunicado.

"Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Tras un análisis preliminar de los hechos y los elementos de prueba disponibles, sostenemos que las acusaciones no se ajustan a la realidad de lo sucedido", se inició planteando.

"Manifestamos nuestra absoluta confianza en la inocencia de Nicolás Rodríguez Calderón. El jugador ha mantenido una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera y estamos convencidos de que su buen nombre será restablecido antes los estados judiciales. Solicitamos a la opinión pública respetar el derecha fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie", se complementó.

El comunicado completo es este: