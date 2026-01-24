CANAL RCN
Daniel Cataño regresó al fútbol colombiano: así fue presentado por Independiente Medellín

Daniel Cataño fue presentado como nuevo jugador del Independiente Medellín, club al que regresa tras su paso por el exterior y varios títulos en Colombia.

Daniel Cataño, jugador del DIM
Foto: DIM oficial

Noticias RCN

enero 24 de 2026
12:53 p. m.
El fútbol colombiano vuelve a recibir a uno de sus mediocampistas más talentosos. Daniel Cataño fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Independiente Medellín.

A través de un comunicado, el DIM confirmó la incorporación del volante antioqueño y destacó su importancia dentro del proyecto deportivo.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a los medios de comunicación, a la hinchada poderosa y a la opinión pública la incorporación de Daniel Cataño como nuevo integrante de la plantilla profesional”, señaló el club.

El regreso de Daniel Cataño a Independiente Medellín

Nacido en Antioquia, Daniel Cataño ya sabe lo que es vestir la camiseta del Medellín. El mediocampista defendió los colores del club entre 2017 y 2018, etapa en la que comenzó a consolidarse como un jugador determinante en el fútbol profesional colombiano.

Tras su primera etapa en el DIM, Cataño construyó una carrera sólida con pasos destacados por Deportes Tolima y Millonarios FC, equipos con los que logró títulos importantes y se ganó el reconocimiento por su calidad técnica, visión de juego y liderazgo en el mediocampo.

Su más reciente experiencia fue en el Club Bolívar, institución de la cual el Independiente Medellín adquirió sus derechos deportivos hasta diciembre de 2027, asegurando así su regreso al país por varias temporadas.

Experiencia, títulos y números que respaldan el fichaje de Daniel Cataño

En Colombia, Cataño fue campeón del Torneo BetPlay 2015 con Atlético Bucaramanga, de la Liga BetPlay 2021 y la Superliga 2023 con Deportes Tolima.

Con Millonarios sumó la Copa BetPlay 2022, la Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024.

En su última temporada con Bolívar, el volante disputó 31 partidos oficiales, en los que aportó 7 goles y 10 asistencias, cifras que reflejan su regularidad y aporte ofensivo.

“La llegada de Daniel Cataño fortalece el proyecto deportivo del club”, indicó el Medellín, que apuesta por su experiencia y liderazgo para afrontar los retos de la temporada y así suplir la baja de Jarlan Barrera.

