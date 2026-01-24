Así fue la primera fecha de Bad Bunny en Medellín: invitados, canciones y sorpresas

La espera terminó y Medellín volvió a vibrar con uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Luego de semanas marcadas por la polémica del alza en los precios de hoteles, Airbnb y hostales, finalmente se realizó la primera fecha de Bad Bunny en la capital antioqueña, un concierto que dejó invitados de peso, momentos únicos y varias sorpresas.

Más de 40.000 personas llenaron el Estadio Atanasio Girardot para vivir la primera de las tres noches incluidas en el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con fanáticos que llegaron desde distintos puntos de Colombia y América Latina.

Un inicio con sabor boricua y un Bad Bunny emocionado

La jornada arrancó con largas filas y una expectativa enorme. La encargada de abrir el espectáculo fue la agrupación puertorriqueña Chuwi, quienes salieron al escenario pasadas las 8:00 de la noche.

Lorén, Willy, Wester y Adrián se ganaron al público con su propuesta musical y canciones como Tikiri, tema que los conectó directamente con Bad Bunny y los llevó a este escenario internacional.

Minutos después, a las 9 en punto, en medio de un despliegue de luces y símbolos puertorriqueños, el ‘Conejo Malo’ apareció en tarima y no ocultó su sorpresa por la energía del público.

“En mi cabeza, en mi mente, no me imaginaba que Medellín iba a estar tan prendido como esta noche”, dijo ante la ovación del estadio.

Invitados, canciones exclusivas y una noche irrepetible

El show arrancó oficialmente con LA MuDANZA, desatando la euforia total. Durante más de dos horas, Bad Bunny interpretó más de 30 canciones, combinando éxitos, silencios cargados de emoción y una puesta en escena cuidadosamente planeada.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando muchos esperaban la aparición de J Balvin, quien se encuentra en Medellín. Sin embargo, el invitado sorpresa fue Bomba Estéreo, con quienes interpretó Ojitos Lindos, provocando una de las ovaciones más grandes de la noche.

El instante más especial fue la canción exclusiva para Medellín. En la pantalla apareció el mensaje anunciando que no se repetiría en otra ciudad. Tras el conteo, sonó un fragmento icónico de Diomedes Díaz, seguido de No me quiero casar, con Bad Bunny sobre el techo de la famosa casita del escenario.

Antes de despedirse, el artista agradeció con palabras sentidas: “Les prometo que esta noche nunca lo olvidaré. Colombia, gracias”. En la casita también se dejó ver Ryan Castro, sumando otro guiño local a una noche que Medellín difícilmente olvidará.