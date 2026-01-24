Pablo Repetto confirmó más fichajes para Santa Fe de cara a la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe vive un momento de ilusión tras la conquista reciente de la Superliga BetPlay Dimayor, título que marcó el inicio del proyecto liderado por el técnico uruguayo Pablo Repetto.

En conversación con ESPN Colombia, el estratega habló sobre su percepción del equipo y anunció que aún faltan refuerzos para redondear la plantilla antes de afrontar la Copa Libertadores 2026.

Pablo Repetto, ilusionado con lo mostrado por Santa Fe

Para Repetto, ganar un título al principio del año “da confianza, tranquilidad y bueno ilusiona de cara a todo lo que se nos viene por delante en el año”.

Además, describió el nivel de su equipo en la final: “en Barranquilla fue un equipo inteligente que supo aprovechar instantes… aquí en El Campín fue un equipo que doblegó al adversario”.

Santa Fe y un grupo con carácter y ambición

El entrenador no solo se refirió al juego, sino también al grupo humano que encontró en Santa Fe: “Primero me encontré con un grupo muy maduro, con referentes, capitanes que marcan una línea… que priorice el equipo por encima de lo individual”.

Sobre el mercado de fichajes, Repetto fue claro: “Nosotros ya hemos manifestado algunas opciones de jugadores… nos faltarían dos jugadores”. El uruguayo evitó entrar en nombres: “Prefiero no dar detalles por un tema de respeto… puede venir un defensor más, pero hasta ahí te puedo decir más”.

Fichajes oficiales y refuerzos esperados

Hasta el momento, Santa Fe anunció varios refuerzos que ya generan expectativa entre la hinchada cardenal. Entre los fichajes confirmados están Helibelton Palacios, Juan Sebastián Quintero, Kilian Toscano, Luis Palacios, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos y Edwin (Chirra) Mosquera.

Quintero fue el último en ser anunciado, quien llega con experiencia internacional tras pasos por España, Brasil y Colombia, reforzando una defensa que buscará solidez en todas las competiciones.

Con el palmarés reciente y estos movimientos, Santa Fe apunta a ser protagonista no solo en el fútbol colombiano, sino también en la Copa Libertadores, torneo que conocerá a sus rivales el próximo mes de marzo.