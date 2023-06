Multas para todos: Daniel Cataño, Paulo Autuori y Jorge Luis Pinto fueron sancionados

Después de sus 'tropiezos' en las competencias internacionales, Millonarios y Atlético Nacional esperan reivindicarse en el rentado local y dar un paso a la gran final de la Liga Colombiana 2023-I. Los 'embajadores', que perdieron 0-2 contra América-MG, necesitan un empate contra Boyacá Chicó para sellar su 'tiquete' a la serie definitiva; mientras que los 'verdolagas' quieren arrebatarle el liderato a Alianza Petrolera en el Daniel Villa Zapata.

Pues bien, antes de disputar estos compromisos, ambas escuadras tendrán que ponerse al día en unas multas económicas que les impuso la Dimayor, por diferentes infracciones en la fecha pasada.

La celebración de Daniel Cataño contra América de Cali

El número 10 de Millonarios anotó el gol del triunfo en el partido contra los 'escarlatas', que dejó al equipo dirigido por Alberto Gamero a un punto de la gran final. Cataño se quitó la camiseta y celebró a rabiar su anotación, que de paso dejó eliminado a los vallecaucanos. Esto resolvió la Dimayor sobre el festejo del antioqueño.

"Sancionar al señor Daniel Felipe Cataño Torres, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con multa once millones seiscientos mil pesos ($11.600.000), por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 4ªfecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el Club América de Cali S.A.", se leyó en el comunicado.

Esta no es la primera multa que recibe Cataño en el semestre. Recordemos que fue sancionado con seiscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos ($618.666) por su incidente con el hincha en el Murillo Toro.

Salió cara la ausencia de Autuori en la rueda de prensa

Después del triunfo del 'verdolaga' contra Águilas Doradas en el Estadio Alberto Grisales, el entrenador brasileño terminó inconforme con la actuación del árbitro Bismark Santiago, quien expulsó a Danovis Banguero.

Autuori decidió no asistir a la rueda de prensa por una posible forma de protesta y decisión que le costó una buena suma de dinero a Atlético Nacional.

"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con multa de ocho millones ciento veinte mil pesos ($ 8.120.000) por incurrir en la infracción contemplada en el literal f), artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado contra el Club Águilas Doradas S.A. por la 4ªfecha de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023", notificó la entidad deportiva.

Jorge Luis Pinto fue multado por declaraciones

El pasado 5 de mayo, Deportivo Cali venció a Jaguares por penaltis (5-3), después de empatar 1-1 en los 180' minutos. El entrenador 'azucarero' fue sancionado por dar "declaraciones que comprometan la buena imagen o que afecte la honra de la FCF, afiliados, DIMAYOR, DIFUTBOL".

A pesar de que el Cali protestó esta decisión, no pudo evitar la multa económica. La Dimayor resolvió lo siguiente:

“Sancionado el señor Jorge Luis Pinto, Director Técnico de Asociación Deportivo con dos (2) semanas y tres (3) días para para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veintidós (22) SMLMV reducidos en un 75% conforme con el literal g) artículo 19 del CDU de la FCF que equivalen a seis millones trescientos ochenta mil pesos ($ 6.380.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2, artículo 72 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Fase III, partido de vuelta de la Copa BetPlay DIMAYOR 2023 contra el Club Jaguares F.C. S.A”.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto?

“El desgaste de este partido a estas horas, la Dimayor no puede seguir haciendo esto con los equipos. Tanto los de aquí como nosotros estábamos como momias. No se puede poner un partido a 38 grados, mandamos la toma del termómetro. Mientras que la FIFA dice una cosa… es la primera vez en la historia de este país, que tiene una democracia con derecho, no le permiten a una persona que forma parte del sorteo hacer presencia. Lo del árbitro, hay seis cambios, para por hidratación, entra cuatro veces la camilla y aumenta dos minutos. No maltraten al Cali, no están irrespetando, pero estamos contentos, se clasificó”, fueron las palabras del entrenador santandereano tras clasificar a los octavos de final de la Copa Colombia.