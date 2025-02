Daniel Cataño no pudo creer la pregunta que le hicieron en rueda de prensa y ni respondió

Millonarios consiguió tres puntos importantísimos en la noche de este jueves 20 de febrero en su visita a Santa Marta donde enfrentó a Unión Magdalena en partido correspondiente por la primera jornada de la Liga BetPlay 2025, el cual había sido aplazado, y la máxima figura del encuentro fue Daniel Cataño, quien participó de gran manera en la parte ofensiva del conjunto albiazul y quien además se hizo tendencia al final del partido.

Después de lo que fue el empate frente a Llaneros y la caída contra Independiente Medellín, los dirigidos por David González necesitaban volver a sumar de a tres y Cataño lideró lo que fue el triunfo en condición de visitante frente a Unión Magdalena.

El mediocampista antioqueño estuvo muy participativo e incluso generó la pena máxima para que Falcao marcara el empate del encuentro.

Daniel Cataño, molesto con pregunta en rueda de prensa

El jugador, más allá de su buen nivel, se hizo viral en la noche del jueves debido a su reacción por una insólita pregunta de un periodista en rueda de prensa postpartido, en la que incluso se autodenominó como “notario” de los partidos.

“Daniel, el país no desconoce sus cualidades futbolísticas, pero hoy percibí a un Daniel que, en algún momento, se salía de lo deportivo para meterse un tanto en lo agresivo, quizás eso lo percibió la comunidad. Nosotros hemos trabajado muy duro en el tema del fútbol en paz: ¿cómo se califica usted el comportamiento en lo personal el día de hoy?”, le dijo inicialmente el comunicador.

A esto, Cataño se mostró muy sorprendido y le pidió a David González que lo dejara responder, porque no entendía cuál era la pregunta del periodista, que parecía más un señalamiento.

“¿Pero qué hice, de qué me hablas?”, le respondió Cataño.

“Se dice que el periodista deportivo se convierte en el notario de lo que pasa en el terreno de juego. Percibí eso, un jugador más allá de lo táctico, de lo profesional. Pienso que tuviste en algún momento algunos choques con futbolistas del Unión Magdalena. ¿Cómo te calificas? Es mi pregunta”, agregó el periodista.

Finalmente, Cataño fue directo y optó por no responder la pregunta explicando que no había entendido nada de lo que el periodista le había dicho. “No, todo bien. Es que no entiendo”.