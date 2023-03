Daniel Cataño sobre el hincha que lo golpeó: “Yo hubiera querido agredir más fuerte"

La hinchada de Millonarios le demostró a Daniel Cataño que no ha caminado y nunca caminará solo. El respaldo que le brindaron en la noche de Copa Libertadores contra Universidad Católica fue apenas una muestra de lo que ha pasado en las últimas dos semanas y media tras la agresión que el jugador recibió en Ibagué.

Durante ese tiempo, todos los actores involucrados -y hasta más- se han referido al tema, menos Cataño, que prefirió guardar silencio esperando a las decisiones que se tomarían. La lógica marcaba que el peor castigo lo iba a llevar Alejandro Montenegro, el agresor, y que el más liviano fuera para el jugador, pero no fue así. ¿Sorpresa?.

Aunque Montenegro tiene una prohibición de entrar a un escenario deportivo en Colombia por tres años, ha sacado provecho de todo este bochorno mediático para posicionarse como creador de contenido digital. Sí, sin sonrojarse ha subido videos burlándose de la situación y tratando de ingresar al Manuel Murillo Toro para ver al Deportes Tolima.

Todo esto mientras Cataño, para su sorpresa, recibía la noticia de que el Comité Disciplinario del Campeonato no aceptó el recurso de apelación de Millonarios para rebajarle la sanción de tres partidos sin jugar, cosa que sí hicieron con el estadio ibaguereño, al que le redujeron la sanción a tres encuentros con sólo la tribuna oriental cerrada, y no todas las graderías, como había sido la medida inicial.

El desahogo de Daniel Cataño

Cansado de ver pasar por sus ojos tanta injusticia, Cataño rompió el silencio luego de su magistral actuación en la noche de jueves en Libertadores y en un breve diálogo con NoticiasRCN.com en zona mixta, se desahogó sobre estas decisiones disciplinarias pasando la página y viéndole el lado bueno a lo que ha ocurrido después.

"Opinar de eso ahorita...Qué vamos a hacer, ya cumplimos tres fechas. Igual, el domingo posiblemente el profe ni me iba a poner porque jugamos el martes. Yo estoy haciendo como si no me hubieran sancionado, simplemente que me están cuidando para jugar contra Mineiro. Veámosle el lado positivo a todo", dijo el jugador con una sonrisa llena de calma en su cara.

"Dimayor y el Comité Disciplinario son los que se encargan de este tipo de cosas. A nosotros solamente nos toca como cumplir. Sí queda uno triste porque si bien yo creo que también me equivoco en la manera de reaccionar, creo que es un tema que no se tiene que mirar más por la leyes, sino por lo que pasó, por el contexto de la situación", continuó con un poco de crítica.

"Hubiera querido agredir más fuerte"

A sus 31 años y con basta experiencia, Daniel Cataño entiende el fútbol dentro y fuera de las canchas. Sabe que el clima puede ser hostil por cómo lo vive la hinchada y eso le parece normal, por eso se esperaba un ambiente en contra por parte de la afición de Tolima en aquel partido en Ibagué, pero lo que nunca se le pasó por la mente es que la situación iba a escalar a esos niveles. Por eso, reconoció que la calentura del momento casi lo lleva a reaccionar de una peor forma, pero que de inmediato pensó en las consecuencias que podía tener.

"Yo hubiera querido agredir más fuerte, lo tenía en el piso, pero Dios me dio la tranquilidad en ese momento para pensar, respirar y no haber cometido un error. Esto es una invitación a la gente, la violencia no trae nada bueno. Obviamente queda uno triste y con el sinsabor por todo, porque yo estaba en mi espacio, donde yo trabajo, donde yo me muevo. Jamás pensé que eso iba a pasar. Un insulto, una palabra mala contra uno eso es normal, yo llevo 15 años jugando fútbol y así no haya botado un penalti como me pasó con Tolima (contra Nacional en la final 2022-I), en algún momento, como rival de otro equipo hemos sentido que nos insultan, que a los hinchas rivales no les gusta, pero ya pasar a la agresión es un tema muy delicado", completó.