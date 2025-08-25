Así fue el debut de Daniel Ruiz con el CSKA de Moscú: esto dijo el DT en rueda de prensa

El fútbol colombiano sigue exportando talento y esta vez fue el turno de Daniel Ruiz, quien el pasado domingo 24 de agosto vivió su debut con el CSKA de Moscú, club al que llegó procedente de Millonarios.

El mediocampista bogotano jugó sus primeros minutos en la victoria 3-1 de su equipo y dejó una buena impresión en el cuerpo técnico.

Los primeros minutos de Daniel Ruiz en Rusia

Ruiz ingresó al minuto 70 en reemplazo de Danil Krugovoy y disputó cerca de 20 minutos en su estreno oficial en la Liga Premier de Rusia.

Aunque el partido ya estaba prácticamente definido —los goles de Matheus Alves, Kiril Glebov e Iván Oblyakov habían sentenciado el triunfo—, el colombiano mostró destellos de su calidad.

En estadísticas, el ex Millonarios registró 20 toques de balón, completó el 80% de los pases y recibió una calificación de 6.3 en Sofascore.

No alcanzó a rematar al arco, pero se involucró en la creación de juego por el costado derecho y en algunos desplazamientos hacia el centro del campo.

Lo que dijo el entrenador sobre Daniel Ruiz en rueda de prensa

Tras el partido, el técnico del CSKA, Fabio Calestini, valoró el debut de sus dos nuevos refuerzos, entre ellos Daniel Ruiz.

“Hicieron un gran trabajo en su debut. Vimos que Daniel es bueno en la banda derecha y al desplazarse hacia el centro. Y Joao puede aportar mucho al equipo en el uno contra uno; solo lleva tres días con nosotros, así que valoramos muy positivamente su debut”, afirmó el estratega.

Con estas palabras, Ruiz comienza a ganarse la confianza en un equipo que actualmente marcha segundo en la tabla con 14 puntos y que busca pelear por el título.

El próximo compromiso del colombiano será este miércoles 27 de agosto en la Copa de Rusia, donde CSKA enfrentará a Baltika Kaliningrado a las 12:45 p.m. (hora Colombia).