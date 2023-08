Daniel Ruiz rechazó a Nacional antes de volver a Millonarios: “Mi primera opción siempre”

El regreso de Daniel Ruiz a Millonarios ha sido una de las noticias más comentadas en las últimas semanas entre los aficionados del fútbol colombiano y la prensa deportiva, al tratarse de uno de los jugadores más talentosos jóvenes del FPC y no haber podido brillar en Brasil, como lo hizo en Colombia, llamó poderosamente la atención de muchos.

Ruiz se marchó a inicios del 2023 en condición de préstamo al Santos de Brasil, pero su estadía en el país carioca no fue como se la esperaba, pues el DT del club no lo tuvo mucho en cuenta durante el primer semestre del año.

De esta manera, el talentoso futbolista bogotano decidió regresar al rentado nacional y aunque recibió críticas de aficionados de otros equipos que aseguraban que no había podido deslumbrar en el fútbol internacional, lo cierto es que cualquier institución de Colombia quisiera contar con él en su plantel.

Así se lo ha dejado en claro fuentes cercanas al futbolista a NoticiasRCN.com desde el pasado mes de julio, cuando aseguraron a este medio que Atlético Nacional se había acercado a preguntar por sus condiciones porque querían contar con él a partir del segundo semestre del 2023.

Nacional y Millonarios tienen la rivalidad más grande a lo largo de los años del fútbol colombiano y ambos elencos disputaron la última final de la Liga, siendo el ‘embajador’ el que celebró un nuevo título.

De esta manera, en su regreso a la capital de la República, Ruiz volvió a hablar respecto a las posibilidades que se le dieron en medio de su paso por Santos de Brasil y aseguró que Nacional sí estuvo interesado en hacerse con sus servicios, pero en su cabeza siempre estuvo volver a Millonarios.

“Hubo un acercamiento, pero como siempre se supo mi primera opción siempre es Millonarios y aquí en Colombia donde jugaría siempre va a ser en Millonarios. Se quedó en eso, en una pregunta que le hicieron a mi representante, pero nada más”, dijo a Caracol Radio el futbolista de 22 años.

“Dolor no, tal vez un sinsabor por no haber estado en ese momento, al final ver a mis compañeros felices, al profe Gamero que tanto que lo buscó, el proceso que muchas veces se le criticó porque no llegaban los títulos, creo que al final se dieron los resultados del trabajo del día a día de todo el grupo”, agregó respecto a lo que fue la fina de Liga, en la cual no pudo estar por su paso fugaz en Brasil.