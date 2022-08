No para de sonar: Daniel Ruíz sigue con chances de salir al fútbol de Europa

Aunque no hayan ofertas ni sondeos, en Millonarios no le cierran la puerta a una posible salida de sus mejores jugadores al fútbol internacional hasta que el periodo de transferencias no cierre. Con el inicio de agosto, el mercado de Europa entró en la segunda mitad y los equipos tendrán hasta el último día de mes para contratar refuerzos.

Pensando en costo-calidad y más en la era post covid-19 en la que los clubes buscan mitigar el impacto en la economía que dejó la pandemia, los ojeadores han centrado sus habilidades en reclutar jóvenes promesas de Sudamérica y en esa bolsa entra uno de las revelaciones más importantes del fútbol colombiano en el último año.

Desde hace meses que se viene hablando con cierto cuidado que Daniel Ruíz podría abandonar Millonarios en este periodo de transferencias y dar el salto al extranjero. Se ha mencionado Brasil, con Botafogo como principal interesado, pero también lo han vinculado con un interés del Real Zaragoza, en donde Gustavo Serpa, representante del máximo accionista del 'embajador', tiene un rol de consejero.

Porto no pierde de vista a Daniel Ruíz

Pero la posibilidad que más ha tomado fuerza en el último par de meses es del Porto. Precisamente es la prensa de Portugal la que ha insistido con que los directivos del equipo tiene dentro de su radar al joven volante de 21 años y esto no es una sorpresa y mucho menos una casualidad, pues los 'dragones' tienen a Colombia como un tesoro de 'joyas' de cara al futuro.

Los mejores ejemplos son Radamel Falcao García, James Rodríguez, Fredy Guarín, Jackson Martínez y recientemente Luis Díaz, quien como Daniel Ruíz, llegaría directo desde el fútbol colombiano sin hacer ninguna otra escala.

Aunque hasta el momento se había mencionado que Porto solo tendría al '10' de Millonarios como una eventual posibilidad más adelante, el diario O Jogo aseguró este martes que el jugador sigue dentro de la lista de candidatos para llegar a los 'dragones' en este periodo de transferencias. El nombre de Ruíz no es el único que baraja la directiva del club y a su lado se encuentran otras alternativas como André Almeida (Vitoria Guimaraes), Facundo Farías (Colón), Luan Brito (Fluminense), Léo Ortíz (RB Bragantino) y Matías Zaracho (Atllético Mineiro).

#MERCADO HOY - Página 8⃣ 🗞️ O Jogo — Al igual que ayer, el diario deportivo anuncia que el calidoso zurdo bogotano, 🇨🇴 Daniel "Danny Boy" Ruiz (@danielruizr10), joven figura de @MillosFCoficial, está en entre los posibles refuerzos que tiene @FCPorto en su carpeta pic.twitter.com/AfoP6ui7wJ — Mauricio Andrés Luna Aroztegui (@MauricioAndrsL6) August 2, 2022

Por otro lado, el mismo rotativo publicó la que sería la formación titular ideal del Porto para la temporada y aseguró que Matheus Uribe será un fijo en la mitad de la cancha para el entrenador Sergio Conceição.

En tanto, Daniel Ruíz jugó 87 minutos en la victoria 0-2 de Millonarios sobre Unión Magdalena el último fin de semana. El '10' acumula cinco partidos en igual número de fechas en este semestre de la Liga BetPlay con el 'embajador' y en la que ha marcado un gol y dos asistencias.