Hincha de América de Cali disparó contra un niño de cinco años desde un bus, en Cesar

En las últimas horas, un niño de tan solo cinco años fue víctima de lo que sería una bala perdida, en medio de un presunto acto de irresponsabilidad por parte de un hincha del América de Cali que se movilizaba en un bus junto a otros fanáticos del fútbol profesional.

Al parecer, el hincha, desde la ventana de un bus, disparó e hirió a un niño que se encontraba en la zona, en el municipio de Becerril, en Cesar.

El menor tuvo que se trasladado de urgencia a un hospital el Valledupar, mientras que el presunto agresor fue capturado en flagrancia.

Capturan con el arma a hincha de América de Cali que abaleó a un niño

La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un hombre señalado de lesionar con arma de fuego a un menor de cinco años en la plazoleta principal del municipio de Becerril.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, desde un bus que transportaba a un grupo de hinchas del América de Cali se realizó un disparo que impactó al menor; así lo confirmó la Policía.

Durante la reacción inmediata de las unidades policiales, se incautó un revólver calibre 32 mm utilizado en el hecho, quedando el capturado a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

El estado de salud del niño que recibió impacto de bala por un hincha

El coronel William Morales, comandante de la Policía de Cesar, confirmó que en los hechos estaría directamente implicado un hincha:

El día 31 de agosto a las 10:30 a. m., aproximadamente, en el municipio de Becerril, se atiende un caso en el cual un hincha de un equipo de fútbol profesional acciona un arma de fuego, causándole una herida a un menor de edad.

Explicó que, en medio de la emergencia, “el menor fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial de este municipio y, posteriormente, fue trasladado a Valledupar, donde según los galenos se encuentra estable y fuera de peligro.

“La persona que acciona el arma fue capturada junto con el arma de fuego y hoy será colocado disposición de las autoridades competentes”, indicó.