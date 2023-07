Dávinson Sánchez apoyó a Dele Alli, tras sus duras declaraciones: "Siempre aquí para ti"

Este jueves 13 de julio, Dele Alli generó conmoción en el fútbol internacional tras una serie de confesiones sobre su infancia. El jugador del Everton reveló que fue abusado cuando tenía seis años, que traficó drogas y que sufrió una espeluznante agresión física. Muchos colegas y entrenadores se solidarizaron con este futbolista inglés, entre ellos, Dávinson Sánchez, con quien compartió camerino durante cinco años en el Tottenham.

En una entrevista con Gary Neville, leyenda del Manchester United, en el programa 'The Overlap', Alli dio unas declaraciones íntimas sobre una serie de vivencias que padeció cuando era un niño, para generar conciencia y evitar que se repitan.

“A los seis años, un amigo de mi madre, que iba mucho a casa, abusó de mí. Mi madre era alcohólica y eso ocurrió a los seis años. A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas”, reveló el exjugador de Besiktas, de 27 años.

Pues bien, a los 12 años, la vida de Alli mejoró sustancialmente tras ser adoptado por una "familia increíble". El jugador nacido en Milton Keynes, reveló que su madre biológica era una alcohólica y que no quería saber nada de su padre, quienes después fueron a pedirle dinero cuando se convirtió en una de las promesas del balompié internacional.

Los 'fantasmas' reaparecieron a sus 24 años, cuando llegó a considerar el retiro. Después de la salida de Mauricio Pochettino del banquillo de los 'spurs', Alli perdió confianza y nivel. Este bajón futbolístico se tradujo en críticas y terminó siendo vendido al Everton. Perdió protagonismo en la Selección de Inglaterra, no convenció a los 'toffees' y fue cedido al club turco mencionado anteriormente.

"Estaba muy mal mentalmente"

"Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”, reveló el británico, quien en el 2017 fue elegido como el 'Jugador Joven del Año de la Premier League'.

Pues bien, Alli espera resurgir en el Everton, después de una operación que le practicaron en Estados Unidos. El balompié internacional se solidarizó con él después de su testimonio.

El apoyo de Sánchez a Alli

“Muy orgulloso de que mi amigo hable sobre su pasado. No es algo fácil de hacer. Siempre aquí para ti”, fueron las palabras del central nacido en Caloto.