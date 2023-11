¿Se va Dayro Moreno del Once Caldas?: aficionados del club pretendiente esperan con ansias al goleador

El delantero Dayro Moreno, quien tuvo una destacada temporada en la Liga 2023-II, no ha definido su continuidad con Once Caldas a pesar de su buen desempeño. Aunque el equipo no logró clasificar a los cuadrangulares finales, Moreno se destacó con 11 goles en la fase de todos contra todos, acercándose al récord de Sergio Galván Rey.

Aunque hace unos días confirmó que estaba en negociaciones para ampliar su contrato con Once Caldas, aún no se ha llegado a un acuerdo formal para continuar jugando en 2024 con el equipo de sus amores. Ante esta situación, la prensa de Manizales ha comenzado a informar que Moreno podría estar considerando negociar con otro club del fútbol colombiano, y entre ellos se encuentra el Deportivo Cali.

Este sería el próximo equipo de Dayro Moreno

Noticias del Once informa que el delantero tolimense podría abandonar la institución en la que ha hecho historia para unirse a las filas del Deportivo Cali. Se mencionan conversaciones entre el club y el jugador, en caso de que no se amplíe su contrato con Once Caldas. Sin embargo, hasta el momento todo dependerá de lo que le ofrezca el Once Caldas al jugador de 38 años.

Aficionados esperan con ansias a Dayro Moreno

De concretarse esta posible transacción, el Deportivo Cali estaría adquiriendo los servicios del segundo goleador histórico del fútbol colombiano. La incertidumbre sobre el futuro de Dayro Moreno se mantiene, y los aficionados esperan con ansias una resolución para saber si verán al talentoso delantero vestir la camiseta del Cali en la próxima temporada.

El tiempo será el encargado de revelar el destino de Dayro Moreno, quien ha dejado una huella imborrable en Once Caldas y ahora se encuentra en medio de una decisión clave para su carrera deportiva. Los seguidores de ambos clubes estarán pendientes de las próximas noticias y declaraciones sobre este posible traspaso que podría marcar un nuevo capítulo en la trayectoria de este talentoso goleador colombiano.