Alberto Gamero advirtió a Nacional: "Millonarios va a buscar el resultado y el título en Medellín"

Este miércoles 15 de noviembre, Millonarios y Atlético Nacional se citaron en El Campín para disputar la final de ida de la Copa BetPlay 2023. El conjunto de Alberto Gamero hizo méritos para irse con ventaja a Medellín; sin embargo, Harlen 'Chipi Chipi' Castillo reemplazó de gran manera a Kevin Mier y el duelo finalizó empatado 1-1. El entrenador samario, de 59 años, celebró la actitud de sus dirigidos y señaló que irán a buscar el título en el Atanasio Girardot.

Millonarios tuvo las opciones más claras del partido, pero no supo aprovecharlas. La visita se puso al frente gracias a un garrafal error de Juan Moreno, quien tuvo poca acción en el 'coloso de la 57'. Juan Carlos Pereira había finalizado una jugada de ensueño; sin embargo, estaba en posición irregular cuando recibió el balón de Daniel Cataño.

Gamero y su escuadra insistieron. Leonardo Castro se encargó de cobrar un penalti, pero perdió el duelo con Castillo, su ex compañero en el Deportivo Pereira. El delantero oriundo de El Tambo se reivindicó y al 80', decretó el 1-1 con un buen cabezazo.

Alberto Gamero celebró la actitud de Millonarios

"Nosotros entramos a la cancha con la intención de ir a buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores ofensivos y defensivos: hoy (miércoles) cometimos los dos. Lo que me gustó del equipo es que nunca dejó de buscar el arco contrario, a pesar de esos errores. Sometió a Nacional, en el segundo tiempo, a casi que no atacarnos. En el segundo tiempo no llegaron ni una sola vez. Teníamos esa gran ilusión y se encontraron con ese gol. Después de ese gol, no hubo más riesgos. Me quedó con las ganas y el deseo, cometer errores es de seres humanos. Empatamos y dejamos la llave abierta", empezó diciendo 'Tito' en rueda de prensa.

La 'revancha' se disputará el próximo jueves 23 de noviembre, a las 8:00 p. m., en el Atanasio Girardot. Atlético Nacional, ahora comandado por Jhon Jairo Bodmer, buscará su sexta conquista; mientras que los 'embajadores' tienen el deseo de sumar su cuarto título.

Alberto Gamero y Millonarios van por el título en el Atanasio Girardot

"Lo feo de ese partido fue la quemadera de tiempo. Yo le decía a Jhon Hinestroza que una final no debía pasar esto. Le decía a unos jugadores de Nacional, amigos mío, 'tranquilos que nosotros vamos a hacer eso en Medellín'. Regalamos un gol, un penalti, por milímetros anularon el gol de Juan Carlos Pereira. Quisimos, intentamos ganar nuestro partido y dejamos la serie abierta. Vamos a buscar el resultado y el título en Medellín. Yo con el empate no me voy triste; al contrario me voy feliz, con todo lo que pasó logramos igualar", concluyó el entrenador de Millonarios.