Dayro Moreno ya piensa en otro récord: ¡va por Falcao y Aristizábal!

Dayro Moreno tiene bastante cerca el récord de convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano. El delantero nacido en El Espinal, en el departamento del Tolima, anotó este miércoles un nuevo tanto frente a Millonarios y quedó a tan solo un gol de alcanzar a Sergio Galván Rey, quien está en lo más alto de los artilleros del FPC y a dos de ser el máximo en esta categoría.

Once Caldas derrotó 2-0 a Millonarios en el Nemesio Camacho el Campín y además de propinarle un duro golpe al cuadro albiazul en este torneo, el ‘blanco blanco’ se recupera anímicamente después de la derrota en el clásico del Eje Cafetero.

La máxima figura del encuentro fue Dayro Moreno, quien se reportó con una asistencia y un gol para la victoria del equipo de sus amores y así el goleador quedó a tan solo dos goles de ser el máximo artillero en la historia del fútbol profesional colombiano.

Dayro Moreno, el máximo goleador del FPC

Todo parece ser un hecho que Dayro Moreno va a llegar a cifra que le permita ser el máximo goleador del fútbol colombiano y va a dejarla bastante alta además. Por esta razón, el potente artillero del Once ya tiene en la mira otro récord que lo va a dejar en lo más alto de la historia.

El experimentado futbolista dejó claro que ya no solo piensa en Galván Rey, a quien tiene a tan solo dos goles de sobrepasarlo, sino que tiene en la mira a dos de los mejores goleadores en la historia del fútbol colombiano como lo son Radamel Falcao García y Víctor Hugo Aristizábal.

"Me he venido cuidando mucho, tengo el objetivo no solo de llegarle a Galván, sino también a la marca que tiene Aristizábal con 346 goles”, dijo este miércoles en rueda de prensa post victoria frente a Millonarios.

Top de máximos goleadores históricos colombianos

En este top-3 aparecen tres nombres que son sinónimos de gol. Víctor Hugo es el máximo goleador con 346 goles, pero ya su carrera deportiva finalizó desde hace varios años por lo que la cuenta se detuvo ahí. Por su parte, Falcao García, aunque todavía está activo, lo cierto es que cuenta con muy pocos minutos en Rayo Vallecano y los goles no llegan y por esta razón, Dayro cada vez se acerca más a su marca.