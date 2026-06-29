¡Brasil tomó decisión de último momento con Neymar antes de los dieciseisavos del Mundial vs. Japón! ¿Cuál?

La Selección de Brasil enfrentará este lunes a Japón en los dieciseisavos del Mundial 2026.

El partido se jugará a las 12:00 del mediodía, en el Estadio Houston, y se transmitirá en la señal principal y en la App del Canal RCN.

Brasil fue primera de su grupo tras sumar 7 puntos, mientras que Japón fue segunda con 5 puntos.

En medio de esa coyuntura, ambas selecciones tienen claro que será un partido muy disputado y, a falta de una hora para que comience a rodar el balón, Carlo Ancelotti tomó decisiones y eligió su titular.

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Neymar será suplente en el partido entre Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

A pesar de que Neymar ya ha entrenado a la par del grupo e, incluso, ya tuvo minutos en la Copa del Mundo, no será inicialista en los dieciseisavos de final vs. Japón.

Los brasileños formarán con Alisson en el arco; Danilo, Marquinhos, Magalhaes y Douglas Santos en la defensa; Casemiro, Guimaraes y Lucas Paquetá en la zona de volantes; y Rayan, Cunha y Vinícius en el frente de ataque.

¿Y cómo formará Japón vs. Brasil por el Mundial 2026?

Hajime Moriyasu, el director técnico de Japón, también analizó el cruce de dieciseisavos y eligió el siguiente once titular:

Suzuki en el arco; Tomiyasu, Taniguchi e Ito en defensa; Sano, Kamada, Doan y Nakamura en la zona de volantes; y Maeda, Ito y Ueda como atacantes.

¿Cómo llegan Brasil y Japón al partido de dieciseisavos del Mundial 2026?

En la fecha 3 de la fase de grupos, Brasil enfrentó a Escocia y lo venció 3-0 con goles de Vinícius (7' y 45+3) y Matheus Cunha (60').

Entre tanto, Japón se midió frente a Suecia y empató 1-1. Maeda abrió el marcador al minuto 56, pero Elanga lo empató al 62.