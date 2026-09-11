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¡Oro para Colombia! Ilsa Córdoba hizo historia en atletismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Ilsa Mayerlin Córdoba, de 17 años, ganó la primera medalla de oro para Colombia en Dakar 2026 tras lograr un lanzamiento de jabalina de 57,62 metros.

¡Oro para Colombia! Ilsa Córdoba hizo historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Foto: COC

Sebastián Montañez

noviembre 09 de 2026
12:57 p. m.
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Colombia celebró este lunes 9 de noviembre su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias a la destacada actuación de Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus, atleta de 17 años que se coronó campeona en lanzamiento de jabalina femenino.

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La deportista, oriunda de Turbo, Antioquia, consiguió un registro de 57,62 metros, superando su mejor marca personal y logrando uno de los resultados más importantes de su corta carrera.

¿Quién es Ilsa Mayerlin Córdoba, la colombiana que ganó oro en Dakar 2026?

Con apenas 17 años, Ilsa Mayerlin Córdoba comienza a escribir su nombre en la historia del atletismo colombiano.

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La joven, nacida en Turbo, llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud después de conquistar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Ese antecedente la convirtió en una de las representantes colombianas con mayores expectativas de alcanzar el podio en Dakar.

Y ahora, en territorio africano, Córdoba volvió a demostrar su talento y consiguió superar su anterior registro personal de 55,69 metros, con un lanzamiento que también representa una nueva marca nacional sub-18.

Colombia consiguió su primer oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El resultado de Córdoba representa una importante conquista para la delegación colombiana, que participa en diferentes disciplinas durante las justas juveniles.

Su medalla dorada también continúa el camino de los atletas nacionales en estas competencias, sumando la medalla 24 para la delegación nacional en lo que val del certamen, siendo esta la primera presea dorada.

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Antes de la victoria de Córdoba, Colombia había obtenido varios diplomas olímpicos en atletismo de Dakar 2026, incluido el de Wanda Arizala, quien terminó octava en los 100 metros vallas.

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