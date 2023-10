¿Seguirá titular? Golazo de cabeza de Deiver Machado para salvar crisis del Lens

Llegó una nueva semana esperada por todos los amantes de la Selección Colombia. Otra doble jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, que pone a tiro la ilusión para ver al equipo de nuevo en una Copa del Mundo.

Pero en el ambiente se siente algo de tensión por la lista de convocados que anunció Néstor Lorenzo. Si bien ya había cierta polémica con el listado inicial, los reemplazos de lesionados ha incrementado aún más esa discusión, sobre todo con la inclusión de Leonardo Castro en lugar de Juan Camilo Hernández o Jaminton Campaz, otros jugadores de muy buen presente en el exterior.

No obstante, no deja de ser alentador el buen nivel de algunos de los jugadores en sus respectivos clubes, sobre todo en aquellos que no mostraron el rendimiento esperado en las primeras dos fechas de la eliminatoria contra Venezuela y Chile. Uno de ellos es Deiver Machado, que, quizás, tras esos dos compromisos ya no tiene asegurada si titularidad en la Selección Colombia.

Y es que Néstor Lorenzo convocó a otros dos laterales izquierdos para enfrentar a Uruguay y a Ecuador. Eso demuestra que el DT quiere tener más alternativas ante el flojo balance que tuvo Machado en el debut a pesar de que parecía consolidarse inamovible en el puesto.

Deiver Machado llega a la Selección Colombia con gol en Francia

Sin embargo, Deiver Machado quiere devolverle la confianza a Lorenzo para demostrarle que tiene toda la capacidad para ser el lateral izquierdo titular de la Selección Colombia y una prueba para lograrlo fue el gol que anotó este fin de semana para evitar una nueva derrota del Lens en la liga de Francia.

El chocoano inició como suplente en el encuentro frente a Lille, pero ingresó al minuto 69 para buscar el empate de su equipo que perdía 0-1 y cumplió. Tan solo un minuto después, al 70, anotó el empate final con un martillazo de cabeza tras un centro pasado al segundo palo, en donde el colombiano apareció en soledad.

A pesar del mal momento del Lens en la liga de Francia, Deiver Machado está firmando una buena temporada afirmándose como titular y un destacado dentro del equipo con tres goles en 10 partidos.