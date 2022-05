Explosiva demanda de una mujer contra Sebastián Villa: "Pretendía matarme"

En 2020, Sebastián Villa prendió la polémica en el fútbol sudamericano por la demanda por violencia de género que le interpuso su expareja Daniela Cortés, quien además subió fotos y videos en redes sociales del jugador agrediéndola físicamente.

Dos años después, el futbolista colombiano vuelve a estar en la 'picota pública' por cuenta de otra demanda por abuso sexual y tentativa de homicidio, interpuesta por una mujer cuya identidad es desconocida.

Este viernes, en Argentina trascendió el documento en el que la presunta víctima narra los hechos que sucedieron concretamente en la noche del 26 de junio de 2021, pero todo comenzó a desencadenarse días antes.

Cronología de lo sucedido

En su testimonio, la mujer asegura que conoció a Sebastián Villa a inicios de 2020, empezaron a salir con frecuencia y "compartiendo distintas clases de situaciones, almuerzos, cenas, etcétera, lo que permitió que conozca a su entorno más íntimo, como lo son los familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol".

La denunciante describió al antioqueño de 25 años como "una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, -hasta el día del hecho denunciado-, solo había ejercido sobre mí violencia verbal".

Las actitudes de Villa no pasaron a mayores sino hasta el 21 de mayo de 2021, cuando ambos fueron juntos a un asado en el que también acudieron varios jugadores de Boca Juniors. El colombiano, quien había bebido "una gran cantidad de alcohol", le armó una pelea de celos a la mujer por supuestamente haber "tenido un encuentro con un compañero de la plantilla", por lo que luego la discusión se subió de tono y el hombre "se puso más violento de lo habitual".

"Pretendía matarme"

Más tarde se fueron a la casa de Sebastián en compañía de su mano derecha Félix Benítez y de su hombre de seguridad al que apodan de 'Vikingo'. La mujer relata que cerca de la media noche "le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a hablar mal y a maltratar".

La situación se calmó por unos minutos pero cuando se acostaron en la cama para ir a dormir, volvió a emporar. "Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'", declaró en la denuncia.

"Entre lágrimas, producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme", agregó la mujer, revelando que no intentó huir por sentirse en una posición vulnerable y porque el hombre de apodo 'Vikingo', intentaba taparle todas las polémicas a Villa.

Luego de la acción violenta, la mujer trató de salir de la habitación, pero el jugador se lo impidió a la fuerza. "Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación". Después llegó un policía a la casa debido a la llamada de un vecino cercano, pero según la demandante, "tuvo que arreglarlo de alguna forma en la cual desconozco".

Así las cosas, la mujer tuvo que acudir a una amiga que fue a rescatarla y finalmente pudo salir de la casa de Sebastián Villa, quien "entró en desconfianza por lo que yo podría llegar a contarle a mi amiga, se puso violento nuevamente, pero ahí solo desde lo verbal, por lo que comencé a buscar la forma de retirarme, pero lejos de querer hacer lo que yo quería, me empezó a decir 'Quédate, todo va a estar bien, te amo' y a la vez me tenía agarrada 'tipo llave' manifestándome '¿Solamente la puede tocar Cardona?'. Cuando ve que me voy a ir dice finalmente 'Andate, decile a Cardona que te busque'".

Sobornos por parte de Sebastián Villa

Días más tarde, la denunciante fue a un hospital por los dolores físicos y psicológicos que le había causado el episodio, por lo que luego el jugador se puso en contacto con ella y junto a Félix Benítez le ofrecieron ayudas a cambio a de su silencio para que no demandara, ya que los médicos le dijeron que sus daños "habrían sido producto de un abuso".

"Durante todo este tiempo yo hablaba con Sebastián y con su amigo y mano derecha Félix. Él principalmente me solicitaba que no haga nada, que no de nombres, que no hacía falta denunciar", dijo. Luego dijo que se reunió con el jugador en Puerto Madero, en donde personalmente le ofreció dinero para retirara la denuncia.

"Sebastián me comenzó a decir que con cuánta plata se resuelve y le explicaba que no se resolvía con plata, que yo no necesitaba plata. De un momento para el otro lo comencé a grabar, y le reiteraba que no quería el dinero explicándole que necesitaba saber por qué hizo eso. La suma que me ofreció fue de 5.000 dólares".

Sobre lo que vino después, reveló: "Me llama Félix y me decía que tenía algo para mí. Nos vimos en un bar y es ahí que me junto con él, quien agarra mi celular y me borra toda la información. Por suerte yo le había reenviado todo a mi amiga y a mi hermano. Aprovechándose de que yo estaba llorando, de forma violenta me obliga a firmar un papel y me entrega un sobre que tenía plata y me decía 'Todo esto es tu culpa', que 'Ahora Sebastián se va a ir del país' y que 'Él igual va a ser millonario'. Y me decía que nunca me va a perdonar, ello para hacerme sentir culpable en caso de denunciarlo".

Existen pruebas en contra de Villa

Finalmente, la mujer dijo que Villa viajó a Colombia y nunca más se volvió a presentar y además solicitó medias de seguridad y la prohibición del jugador para salir de Argentina. La denunciante confirmó tener en su poder fotos, videos de llamadas telefónicas y constancias de las lesiones que le diagnosticaron en el hospital.