Polémica mundial: denuncian a la FIFA por entradas impagables para EE. UU. 2026

La antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está marcada por la expectativa deportiva, sino también por una creciente polémica en torno al costo de las entradas. Este martes, la Football Supporters Europe (FSE) anunció que presentó una demanda contra la FIFA ante la Comisión Europea, argumentando que los precios para el torneo en Norteamérica son “exorbitantes” y que los procesos de compra carecen de transparencia.

La acción legal fue impulsada en conjunto con Euroconsumers, entidad que defiende los derechos de los consumidores en Europa. Ambas organizaciones sostienen que el ente rector del fútbol mundial habría abusado de su posición dominante en la venta de entradas, imponiendo condiciones que, según afirman, no serían aceptables en un mercado con competencia real.

Precios que desatan indignación

Uno de los puntos más críticos de la denuncia tiene que ver con el costo de las entradas, especialmente para los partidos de mayor relevancia. De acuerdo con la FSE, los boletos más económicos para la final del torneo, prevista en Estados Unidos, alcanzan los 4.185 dólares, una cifra que, aseguran, es hasta siete veces superior a la registrada en la final del Mundial de Catar 2022.

La comparación con otros torneos también alimenta el descontento. Por ejemplo, las entradas más accesibles para la final de la Eurocopa 2024 se situaban en torno a los 95 euros, lo que evidencia una brecha considerable frente a los valores actuales del Mundial. Incluso, algunas reventas oficiales han llegado a cifras desproporcionadas, con boletos ofrecidos por más de 140.000 dólares, multiplicando ampliamente su valor original.

Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha defendido la política de precios, señalando que responde a la alta demanda y al modelo de “tarificación dinámica”, en el que los valores fluctúan según el interés de los aficionados.

Críticas por falta de transparencia

Más allá del costo, las organizaciones denunciantes también cuestionan la forma en que se comercializan las entradas. Según la FSE y Euroconsumers, los procesos son “opacos y desleales”, ya que los compradores no siempre tienen claridad sobre aspectos clave como la ubicación exacta de los asientos, los planos de los estadios o incluso los equipos que disputarán los encuentros al momento de adquirir los boletos.

Además, advierten que la tarificación dinámica no tiene límites claros, lo que permite incrementos desmedidos sin un criterio público definido. Ante este panorama, las organizaciones han solicitado a la Comisión Europea que obligue a la FIFA a congelar los precios, eliminar este sistema de fijación variable y garantizar mayor transparencia en las próximas fases de venta.

Mientras tanto, el Mundial de 2026 —que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá— sigue generando debate no solo por su formato ampliado a 48 selecciones, sino también por el acceso real de los aficionados a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.