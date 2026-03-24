¿Por qué Jhon Jader Durán no es convocado a la selección Colombia? Lorenzo respondió

En la antesala de los amistosos internacionales frente a Selección de Croacia y Selección de Francia, el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, volvió a referirse a uno de los temas que más ha generado debate en el entorno del equipo nacional: la ausencia del delantero Jhon Jáder Durán en la convocatoria.

El atacante, considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano en el frente ofensivo, nuevamente quedó por fuera de la lista para estos compromisos preparatorios rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha despertado múltiples versiones en torno a su situación con el cuerpo técnico.

Lorenzo desmintió conflictos internos

En diálogo con Deportes RCN, el seleccionador argentino fue enfático al desmentir cualquier tipo de inconveniente personal con el jugador. Durante las últimas semanas, diferentes versiones apuntaban a una supuesta ruptura entre el técnico y el futbolista, algo que Lorenzo negó categóricamente.

“A Jhon Jáder lo vemos todos los partidos. Lo vemos cuando juega; está jugando menos, se cambió de club, le costó la adaptación y, bueno, lo estamos siguiendo. Las puertas de la selección están abiertas para todos”, afirmó el entrenador, dejando claro que el seguimiento al delantero se mantiene activo.

Además, el estratega insistió en que las versiones sobre un conflicto interno carecen de fundamento y que la relación con el jugador nunca se ha visto afectada por situaciones extradeportivas.

La falta de continuidad, la principal razón

Más allá de las especulaciones, Lorenzo explicó que la decisión de no convocar a Durán responde exclusivamente a aspectos futbolísticos. La irregularidad en minutos y su reciente cambio de equipo han influido en su presente, lo que ha impedido que sea tenido en cuenta en esta ocasión.

“Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo personalmente, como se dijo, es todo mentira. Eso lo aclaramos al momento, por eso yo no voy a salir todos los días a aclarar cada acusación o cada mentira, pero él está siendo seguido y está en el espectro de la selección, como estuvo desde los 18 años”, recalcó.

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De esta manera, el técnico dejó la puerta abierta para futuras convocatorias, siempre y cuando el delantero logre recuperar continuidad y nivel competitivo. Mientras tanto, la Selección Colombia continúa su preparación con la mirada puesta en consolidar un grupo sólido que le permita llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.