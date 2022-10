Comenzaron las críticas para Pinto en el Deportivo Cali: "no me gustó como trabajaba"

El pasado lunes 3 de octubre, fue presentado Jorge Luis Pinto como nuevo entrenador del Deportivo Cali durante las próximas temporadas, el cual tendrá como objetivo sacar al equipo ‘azucarero’ de la crisis deportiva que ha vivido durante el 2022, que lo ha dejado muy mal parado en el fútbol colombiano.

El nombramiento del entrenador santandereano como nuevo timonel ‘azucarero’ ha generado todo tipo de críticas y comentarios de varios exjugadores o referentes del fútbol colombiano, pues a pesar de la experiencia que tiene el entrenador mundialista, muchos aseguran que su temperamento o su forma de trabajar no es el adecuado y que no podría tener éxito en el equipo caleño.

Uno de los que habló sobre la llegada de Pinto al Cali fue la ‘Gambeta’ Estrada, quien, en conversaciones con Deportes sin Tapujos, habló sobre su experiencia con el santandereano como entrenador en su época de jugador, asegurando que no le gustó la forma de trabajó del cuerpo técnico del estratega.

"No me gustó lo de Jorge Luis Pinto en mi etapa de jugador como trabajaba, él me quitó dos o tres años de carrera", habló el exjugador de Millonarios y uno de los referentes de la Selección Colombia.

Por otro lado, el exjugador se refirió a como se esta manejando el fútbol en la actualidad y en lo que lo han convertido: "se ha perdido el espectáculo del fútbol porque se convirtió en un negocio y hacer una jugada espectacular, hoy día lo toman como agresión", añadió.

‘Gameta’ como entrenador

Aunque no quiso profundizar en el tema, el exjugador de Millonario habló sobre su presente y la oportunidad que está buscando para dirigir algún equipo en la actualidad, luego de tener experiencia en el Real Cartagena, Alianza Petrolera y Deportes Palmira. Sin embargo, es consiente que tiene que cambiar algunas cosas para volver a estar en la línea como DT.

“Fui operado de cáncer de próstata y gracias a Dios ya estoy sano. Estoy capacitado para dirigir cualquier equipo del mundo, pero mi carácter no me lo permitió y con mayor razón después de encuellar al árbitro García en un partido con Real Cartagena", aseguró el exjugador.