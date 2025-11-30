CANAL RCN
Deportes

Bucaramanga sueña y Tolima se acerca: así están las cuentas del Grupo B

Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima pelearán por el cupo a la final en las últimas dos fechas. Así están las cuentas.

Bucaramanga
Foto: @ABucaramanga

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
06:36 p. m.
El Grupo B de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano quedó reducido a dos protagonistas: Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, quienes definirán al finalista tras confirmarse oficialmente la eliminación de Santa Fe y Fortaleza. La recta final del grupo promete máxima tensión, especialmente porque los pijaos llegan en ventaja y con un factor determinante a su favor: el punto invisible.

Actualmente, el Tolima lidera con 10 puntos, mientras que Bucaramanga se mantiene en la pelea con 7 unidades. Sin embargo, el punto invisible que ostenta el equipo de Ibagué obliga al cuadro santandereano a una tarea casi perfecta en las dos jornadas restantes.

Bucaramanga no le dio chance a Fortaleza y definirá el finalista frente a Tolima
RELACIONADO

Bucaramanga no le dio chance a Fortaleza y definirá el finalista frente a Tolima

El duelo en el Américo Montanini podría sentenciar al clasificado

El partido más determinante será el que disputarán Bucaramanga y Tolima en la quinta fecha, un compromiso que se llevará a cabo en el estadio Américo Montanini, donde la presión recaerá principalmente en el conjunto local.

Para Bucaramanga, solo vale ganar. Un empate dejaría al Tolima con 11 puntos y, gracias a la ventaja deportiva, automáticamente clasificado a la gran final, incluso si Bucaramanga ganara en la última jornada. La diferencia de tres puntos y el punto invisible serían una combinación imposible de remontar.

Por eso, el duelo en territorio santandereano no solo será un partido por tres puntos, sino un choque de vida o muerte para las aspiraciones del equipo leopardo, que ha mostrado carácter en esta fase y buscará apoyarse en su localía para mantenerse con vida.

Bucaramanga no puede fallar: está obligado a ganar ambos partidos

El panorama es claro: Bucaramanga está obligado a ganar el partido ante Tolima y posteriormente sumar otros tres puntos en la sexta fecha. No tiene margen de error. Una derrota o incluso un empate en la quinta jornada significaría despedirse de la disputa.

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano
RELACIONADO

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Además de sus propios resultados, Bucaramanga deberá esperar que el Tolima no gane en la última fecha, ya sea con un empate o una caída. La combinación es exigente, pero en el fútbol colombiano las sorpresas han sido una constante en los últimos torneos.

Con dos equipos en un mano a mano directo, el Grupo B promete una definición cargada de emoción, estrategia y dramatismo, donde Tolima buscará ratificar su favoritismo y Bucaramanga intentará romper los pronósticos para soñar con la final.

