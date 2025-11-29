CANAL RCN
Deportes

Bucaramanga no le dio chance a Fortaleza y definirá el finalista frente a Tolima

Bucaramanga derrotó a Fortaleza en Bogotá y deberá definir el finalista con Deportes Tolima.

Bucaramanga
Foto: @ABucaramanga

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Bucaramanga dio un golpe de autoridad en los cuadrangulares semifinales y alimentó sus aspiraciones de llegar a la gran final del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Leonel Álvarez venció 2-0 a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, un resultado que no solo significó revancha tras el tropiezo anterior, sino que además eliminó por completo al conjunto capitalino de cualquier posibilidad matemática de avanzar.

El cuadro santandereano mostró orden, contundencia y una madurez competitiva que ratifica el trabajo del cuerpo técnico. Bucaramanga entendió desde el primer minuto que no había margen de error y rápidamente se adueñó del partido, anulando las transiciones ofensivas de Fortaleza y aprovechando los espacios para construir una victoria sólida y necesaria.

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano
RELACIONADO

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Superioridad ‘leoparda’ de principio a fin

Desde el pitazo inicial, Bucaramanga impuso condiciones. La propuesta de Leonel Álvarez fue clara: presión inteligente, recuperación rápida y aprovechamiento de las bandas para generar volumen ofensivo. El plan funcionó a la perfección. Fortaleza, obligado a ganar para mantener una mínima esperanza, jamás encontró claridad en ataque ni soluciones para romper la estructura defensiva rival.

Los ‘leopardos’ golpearon en los momentos justos y administraron la ventaja con jerarquía. Con el 2-0 consumado, manejaron los tiempos del partido y evitaron cualquier sobresalto. El resultado dejó al equipo con siete puntos, plenamente metido en la pelea por llegar a la final.

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos
RELACIONADO

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos

Se define ante Tolima en el Américo Montanini

Con esta victoria, Bucaramanga llega a la próxima jornada con la ilusión intacta. Ahora deberá enfrentarse a Deportes Tolima, líder del Grupo B con 10 puntos, en el estadio Américo Montanini. El escenario es claro:

  • Si Bucaramanga gana, llegará con vida y peleará la clasificación hasta la última fecha.
  • Si empata o pierde, Tolima será automáticamente el finalista, incluso con una jornada pendiente.

La mesa está servida para un duelo decisivo, en el que los dirigidos por Leonel Álvarez buscarán aferrarse al sueño histórico de disputar una nueva final del fútbol colombiano.

¡Luis Díaz le dio nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga! Vea el GOLAZO al último minuto
RELACIONADO

¡Luis Díaz le dio nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga! Vea el GOLAZO al último minuto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportes Tolima

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Flamengo

¡Jorge Carrascal es campeón de Copa Libertadores con Flamengo!

Luis Díaz

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Ciberseguridad

IA generativa y fraude digital: principales amenazas al e-commerce en fin de año

Colombia refleja plenamente esta tendencia: en 2024 se registraron 36.000 millones de intentos de ciberataques.

Estados Unidos

Afgano acusado de ataque a guardias nacionales en Washington será procesado por asesinato

Enfermedades

¿En qué consiste la leucemia mieloide, la enfermedad que padece la nieta del expresidente John F. Kennedy?

Abuso a menores

Exconcejal de Chinchiná es enviado a la cárcel tras ser señalado de explotación sexual a menores