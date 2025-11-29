Bucaramanga no le dio chance a Fortaleza y definirá el finalista frente a Tolima

Atlético Bucaramanga dio un golpe de autoridad en los cuadrangulares semifinales y alimentó sus aspiraciones de llegar a la gran final del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Leonel Álvarez venció 2-0 a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo, un resultado que no solo significó revancha tras el tropiezo anterior, sino que además eliminó por completo al conjunto capitalino de cualquier posibilidad matemática de avanzar.

El cuadro santandereano mostró orden, contundencia y una madurez competitiva que ratifica el trabajo del cuerpo técnico. Bucaramanga entendió desde el primer minuto que no había margen de error y rápidamente se adueñó del partido, anulando las transiciones ofensivas de Fortaleza y aprovechando los espacios para construir una victoria sólida y necesaria.

RELACIONADO Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Superioridad ‘leoparda’ de principio a fin

Desde el pitazo inicial, Bucaramanga impuso condiciones. La propuesta de Leonel Álvarez fue clara: presión inteligente, recuperación rápida y aprovechamiento de las bandas para generar volumen ofensivo. El plan funcionó a la perfección. Fortaleza, obligado a ganar para mantener una mínima esperanza, jamás encontró claridad en ataque ni soluciones para romper la estructura defensiva rival.

Los ‘leopardos’ golpearon en los momentos justos y administraron la ventaja con jerarquía. Con el 2-0 consumado, manejaron los tiempos del partido y evitaron cualquier sobresalto. El resultado dejó al equipo con siete puntos, plenamente metido en la pelea por llegar a la final.

Se define ante Tolima en el Américo Montanini

Con esta victoria, Bucaramanga llega a la próxima jornada con la ilusión intacta. Ahora deberá enfrentarse a Deportes Tolima, líder del Grupo B con 10 puntos, en el estadio Américo Montanini. El escenario es claro:

Si Bucaramanga gana, llegará con vida y peleará la clasificación hasta la última fecha.

Si empata o pierde, Tolima será automáticamente el finalista, incluso con una jornada pendiente.

La mesa está servida para un duelo decisivo, en el que los dirigidos por Leonel Álvarez buscarán aferrarse al sueño histórico de disputar una nueva final del fútbol colombiano.