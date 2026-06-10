VIDEO | Lionel Messi no aguantó las lagrimas durante el recorrido a su despedida en el estadio Monumental

Lionel Messi le pone fin a su historia en la Selección Argentina este martes 6 de octubre en el marco del amistoso que la 'albiceleste' jugará contra la selección de Benín en el estadio Monumental de Núñez; más de 85 mil personas estarán presentes en su último partido con la camiseta '10' de la selección nacional y promete ser una de las jornadas más emotivas en la historia del deporte argentino.

Las calles de la capital de Buenos Aires se han visto paralizadas a la espera del recorrido del bus del plantel de jugadores argentinos hacia el estadio donde tendrá lugar el partido y precisamente desde el interior del bus ha salido una de las imágenes más impactantes de la jornada.

Lionel Messi llorando en el bus rumbo al estadio

Una cámara ubicada en la parte superior de una de las calles de la ciudad logró captar a Lionel Messi llorando en el recorrido del bus hacia el estadio Monumental y secando sus lágrimas con un paño mientras saluda a los hinchas que lo alientan desde afuera del bus.

Sin duda, será una jornada cargada de emociones y los hinchas, que tendrán el privilegio de asistir al estadio Monumental, vivirán 'El último tango', como lo han descrito desde la cuenta oficial de la selección en redes sociales.

Lionel Messi, titular en su último partido con Argentina

Como era de esperarse, Lionel Messi hará parte del equipo titular que enfrentará a su similar de Benín desde las 6:00 p.m., hora de Colombia.

Así formará Argentina en la despedida de Messi:

'Dibu' Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero y Giay en defensa; Enzo Fernández, De Paul y Mac Allister en mitad de cancha; Lautaro Martínez, Messi y Álvarez en el ataque.