¿Dónde y a qué hora ver el partido de despedida de Mario Yepes este sábado?

Este sábado 20 de diciembre quedará marcado como una fecha especial para el fútbol colombiano. El estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali será el escenario del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, histórico defensor central y eterno capitán de la Selección Colombia, un referente que dejó huella tanto por su liderazgo como por su compromiso dentro y fuera del campo. Aunque Yepes colgó los botines hace varios años, su adiós definitivo ante la afición llega ahora, con un evento a la altura de su trayectoria y de su legado.

El compromiso se disputará a partir de las 4:50 p. m. (hora colombiana) y contará con transmisión en directo a través de ESPN y Disney+, lo que permitirá que aficionados de todo el país y del exterior acompañen este homenaje. Cali, ciudad donde el defensor tuvo una estrecha relación con el fútbol desde etapas tempranas de su carrera, fue elegida como sede para un evento cargado de simbolismo y emoción.

Un homenaje a un capitán que marcó época

Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes líderes que ha tenido la Selección Colombia. Su figura se consolidó especialmente durante el proceso que llevó al combinado nacional al Mundial de Brasil 2014, torneo en el que el equipo alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo. Yepes fue el eje de la defensa, el capitán indiscutido y la voz de mando de una generación que devolvió la ilusión a todo un país.

Su carrera internacional, que incluyó pasos destacados por clubes de Francia e Italia, le permitió compartir vestuario con figuras de talla mundial, muchas de las cuales estarán presentes en este partido de despedida. El evento no solo celebra al futbolista, sino también al líder silencioso que supo guiar con carácter, experiencia y ejemplo.

Figuras internacionales y una generación dorada de Colombia

El juego contará con invitados de primer nivel del fútbol mundial, entre los que sobresalen nombres como Javier Saviola, Radamel Falcao García y Didier Drogba, figuras que representan distintas épocas y estilos, pero que coinciden en el respeto y admiración hacia Yepes. Su presencia le dará un carácter internacional a un evento pensado para rendir tributo a una carrera ejemplar.

A ellos se sumará una nutrida representación de la generación que brilló con la Selección Colombia, especialmente la del Mundial de 2014. Jugadores como Freddy Guarín, Cristian Zapata, Pablo Armero, Adrián Ramos, Giovanni Hernández, Jackson Martínez, Aldo Leao Ramírez, Abel Aguilar, John Restrepo, Fabián Vargas, Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez acompañarán al capitán en una tarde que promete emociones, recuerdos y aplausos.

Más allá del resultado, el partido será una celebración del legado de Mario Alberto Yepes, un futbolista que entendió el liderazgo como un acto de servicio y que hoy recibe el reconocimiento de compañeros, rivales y aficionados. Cali será testigo de un adiós cargado de gratitud y orgullo para el fútbol colombiano.