El conmovedor discurso de Sebastián Rincón: "Vengo a hablar de Freddy, el ser humano"

Para entender el legado e importancia de Freddy Rincón no queda más que ponerle atención a lo que fue su despedida este sábado en el Pascual Guerrero. Bien temprano, el principal estadio de Cali abrió sus puertas para que cientos de personas le dieran el último adiós al 'coloso de Buenaventura'.

Por su puesto que personalidades del fútbol y que compartieron de alguna forma con Freddy se hicieron presentes y dieron algunas declaraciones conmovedoras, en medio de la tristeza que les generaba la pérdida del que más que un compañero de equipo, fue un gran amigos.

Pero sin duda que el testimonio que quebró el llanto de quienes estuvieron presentes en el Pascual Guerrero y también de aquellos que sintonizaron la ceremonia por televisión, fue el de Sebastián Rincón, quien a pesar de estar bastante afectado por la muerte de su padre, quiso recordarlo revelando uno de los momentos más lindos que vivió junto a él.

Las palabras de Sebastián Rincón a su papá

Sebastián, quien pudo cumplir el sueño de jugar al fútbol de manera profesional (hoy en Barracas Central de Argentina), también quiso contar la faceta que solo los privilegiados conocieron de Freddy Rincón: la de padre, hijo, hermano, amigo. La que también fue intachable fuera de una cancha.

"De entrada, agradecerle a mi hermano, a todos los que nos acompañaron en este momento difícil. A los médicos de la Clínica Imbanaco que se portaron muy bien con todos nosotros en este momento, a la Alcaldía que de verdad que nos brindaron una ayuda enorme, a sus amigos, que compartieron con él un terreno de juego, y muchos de ustedes conocieron al Rincón, al ídolo que les brindó varias alegrías. Yo vengo a hablar de Freddy, el padre, el ser humano", comenzó el hijo menor del 'coloso' con la voz entrecortada.

"Él que siempre nos apoyó, que siempre estuvo ahí, y que aunque ya no esté con nosotros físicamente, está en nuestro corazón. Momentos lindos que tengo con mi papá fue el momento que lo llamé cuando firmé mi primer contrato como profesional en Santa Fe, casualmente el mismo equipo en donde él empezó. Lo llamé y le dije: ‘pa, soy profesional’", dijo justo antes de quebrarse en lágrimas.

Cuando pudo reponerse, Sebastián sacó fuerzas para terminar la anécdota: "recuerdo que en el momento nos pusimos a llorar en la llamada. Él no era de mostrar mucho sus sentimientos, pero ese día lo sentí".

¿Cómo era Freddy Rincón fuera del fútbol?

Sebastián Rincón también reveló cómo eran los consejos de Freddy para mejorar su juego, ejerciendo su rol como papá y también como conocedor del fútbol, revelando una imagen exigente desde el cariño por parte del mítico exjugador.

“Era un papá muy crítico. Muchas veces jugaba partidos y sentía que había jugado bien y al finalizar tenía las llamadas de él. Me decía ‘te felicito llave, pero tenés que trabajar mejor la pierna izquierda, tenés que llegar más al área, en tal jugada tenés que llegar más rápido’. Eso lo tomé como que nunca me dejó relajar, siempre estuvo detrás de mí. Como se lo prometí en vida y ahora que no está con nosotros, seguir haciendo las cosas bien para que día a día estemos orgullosos de él", concluyó Sebastián su discurso, en medio de un aplauso ensordecedor por parte de los presentes en la ceremonia en el Pascual Guerrero.