'Dibu' Martinez sigue siendo el terror de los franceses: futbolista que jugó la final declaró que lo odia

Emiliano 'Dibu' Martínez es una de las figuras actuales que más divide opiniones en el fútbol. El guardameta argentino es ídolo en su país por sus atajadas en el Mundial de Catar 2022, pero genera desprecio en otros lugares donde no aceptan su comportamiento en las canchas. Particularmente en Francia, país al que Argentina le ganó la final de la copa del mundo, no tienen en alto estima a Martínez, puesto que durante la tanda de penales, tuvo unos gestos que no les agradaron, así como su posterior comportamiento al ser entregado el guante de oro.

A pesar de que 'Dibu' no tuvo el mejor campeonato en lo personal, teniendo uno de los peores números de remates atajados, fue crucial en los momentos definitivos para Argentina. El guardameta fue gran figura en cuartos de final contra Países Bajos en la tanda de penales, y de igual forma en a final contra los franceses.

En el partido definitivo, 'Dibu' atajó un penal en la tanda, y utilizó sus juegos mentales para poner nervioso a Tchouameni para que errara su cobro. Sin embargo, hubo otra jugada donde fue determinante, la cual quedó marcada como una atajada histórica en los mundiales.

Al minuto 123 del alargue, Randall Kolo-Muani quedó mano a mano frente a Martínez. Con el partido igualado 3-3, tuvo la oportunidad de darle la victoria a Francia. Sin embargo, 'Dibu' logró aguantarlo y hacer una prodigiosa atajada con el pie izquierdo, evitando la caída de su arco.

Kolo-Muani odia al 'Dibu' Martínez

Posterior a esa jugada, vino la tanda de penales y Argentina se convirtió en campeón del mundo. Los franceses han hablado de la final, muchos criticando a Martínez, y otros aceptando la derrota.

En el caso del delantero Kolo-Muani, confesó que todavía se imagina aquella jugada en su cabeza, sabiendo que fue un momento definitivo en el encuentro. Además, añadió que odia al 'Dibu' Martínez por haberle atajado el remate que pudo haber sido la victoria francesa.

”No voy a mentir, lo odio. Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar. Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida”, dijo a medios de comunicación.