América de Cali estalla con comunicado tras el clásico: denuncia ataques contra su equipo

El clásico vallecaucano volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez más allá de lo deportivo. Tras la derrota 1-0 ante Deportivo Cali, América de Cali emitió un contundente comunicado en el que denunció graves hechos de violencia contra su delegación a la salida del estadio.

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El único tanto del partido lo marcó Avilés Hurtado al minuto 88, en un cierre intenso que definió el clásico. Sin embargo, lo ocurrido después del compromiso terminó opacando el resultado en la cancha y encendiendo las alarmas sobre la seguridad en el fútbol colombiano.

América de Cali denuncia ataques tras el clásico

A través de un comunicado oficial, el club fue enfático en su postura: “América de Cali rechaza de manera categórica y enérgica los hechos de violencia de los que fue víctima nuestra delegación a la salida del escenario deportivo”.

Según detalló la institución, el bus que transportaba al equipo fue atacado en varias ocasiones por personas identificadas como hinchas del rival. “El primero de estos ataques ocasionó un daño significativo en el vehículo y dejó como saldo varias personas con heridas leves”, señalaron.

Además, el club aseguró que las agresiones no fueron aisladas, sino constantes durante parte del recorrido. “Estas agresiones no fueron aisladas, sino que se extendieron durante un tramo considerable del recorrido”, agregaron, evidenciando la gravedad de la situación.

Llamado urgente a las autoridades

El equipo escarlata también hizo un llamado directo a las autoridades y organismos de seguridad. “Este tipo de conductas no solo atentan contra la seguridad de los protagonistas del espectáculo, sino que afectan gravemente la esencia del fútbol como escenario de encuentro, pasión y convivencia”, expresó el comunicado.

En ese sentido, América pidió acciones concretas: “Hacemos un llamado firme a las autoridades competentes para que se adopten medidas contundentes que garanticen condiciones reales de seguridad”.

Finalmente, el club confirmó que ya inició procesos para que se investiguen los hechos. “Se determinen las responsabilidades individuales y colectivas, con el objetivo de que se impongan las sanciones a que haya lugar”, concluyeron.