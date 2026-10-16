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Hincha de Millonarios ganó tutela: el club tendrá que publicar comunicado oficial

La Corte Constitucional emitió una serie de órdenes que Millonarios, Sencia y diferentes entidades involucradas deberán cumplir durante los próximos días.

Hincha de Millonarios ganó tutela: el club tendrá que publicar comunicado oficial
Foto: @losmillonarios en X

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
11:00 a. m.
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Tras un partido disputado en julio de 2025 en el estadio El Campín en el que a un hincha de Millonarios se le prohibió ingresar banderas con mensajes en contra del manejo del club por parte de los directivos, la Corte Constitucional falló a favor del hombre que instauró la demanda.

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Con mensajes como "Club gigante, dirigentes mediocres" y "Jueguen como cobran", el hincha intentaba sentar una voz de protesta por medio de pancartas, pero miembros de la logística en la entrada al estadio El Campín le prohibieron su ingreso.

Hincha de Millonarios ganó tutela contra el club

A raíz de lo ocurrido, por medio de la Sentencia T-234 de 2026, la Corte Constitucional falló a favor del hincha y ordenó:

  • A Millonarios, Sencia y otras autoridades responsables de la organización de los partidos en El Campín, abstenerse de realizar acciones que prohíban, restrinjan o limiten el ingreso y exhibición de pancartas amparadas por la libertad de expresión debido a su contenido crítico frente al club. Mientras los mensajes no se consideren como un discurso prohibido, los hinchas tendrán derecho a manifestarse libremente.
  • A Millonarios, publicar en sus canales institucionales un comunicado oficial en el que se reconozca que la prohibición impuesta por el puesto de mando unificado contra el ingreso de pancartas atentó contra la libertad de expresión del hincha; lo anterior en un plazo no mayor a 15 días y deberá permanecer público por al menos un año.
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También se establecieron disposiciones para la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor

No solo Millonarios tendrá que cumplir con lo establecido por la Corte Constitucional, pues en el fallo ordenan que la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y a la Comisión Distrital para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá revisen los protocolos para el ingreso de elementos de animación y no se vea afectado el derecho a la libre expresión.

Por su parte, invitan a la FCF y a la Dimayor a revisar si las disposiciones disciplinarias acerca del ingreso y uso de banderas y otros elementos de animación atentan contra la libertad de expresión.

Estos lineamientos pueden llegar a sentar un precedente importante para los clubes y autoridades que organicen partidos de fútbol en cualquier estadio de Colombia.

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