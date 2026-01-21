Hernán Torres se mostró molesto tras ser cuestionado por el momento futbolístico de Millonarios

Millonarios comenzó la Liga BetPlay I-2026 en un ambiente de tensión que va más allá del resultado del debut. La derrota frente a Atlético Bucaramanga no solo dejó inquietudes por el marcador, sino que reactivó un debate sobre la identidad futbolística del equipo y el rumbo del proceso liderado por Hernán Torres.

Con respecto a esta situación deportiva, el periodista Octavio Mora Gómez habló con el director técnico de Millonarios y Torres desató su evidente molestia en el final de la entrevista.

Torres campeón con Millonarios en 2012 y uno de los nombres con mayor respaldo histórico en los últimos años, reaccionó con incomodidad al ser consultado por su situación actual y el creciente descontento de la hinchada, que ha manifestado su inconformidad por un equipo sin creatividad, excesivamente defensivo y con dificultades para generar resultados.

Malestar de Hernán Torres ante los cuestionamientos

Una de las preguntas apuntó directamente al clima que se percibe en el entorno azul y al malestar de la hinchada por la pérdida de respaldo hacia el cuerpo técnico. La reacción de Torres fue clara: recordó que dirigir a un club grande implica convivir permanentemente con la presión y la impaciencia, especialmente cuando los resultados no acompañan.

Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué pueda pasar y menos en un equipo grande como Millonarios. En este club o en cualquier parte, tenemos la maleta lista. Cuando tenga que salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados. Soy consciente de que es con resultados y estamos trabajando para conseguirlos y ganar. No estoy pensando en irme.

El entrenador defendió su trabajo, subrayó que el proyecto apenas comienza y dejó claro que no se puede exigir soluciones inmediatas en la primera fecha del campeonato. Su respuesta, aunque firme, evidenció el desgaste que generan las críticas constantes y el escrutinio permanente sobre su continuidad, un tema recurrente cada vez que Millonarios tropieza.

Yo sé que Millonarios no espera, ¿pero en la primera fecha ya me está pidiendo que tenga la maleta lista? No, ni porque yo fuera un mago.

Hinchada inconforme con Hernán Torres y un Millonarios en deuda

Más allá del cruce verbal, el episodio refleja un problema de fondo: la preocupación de la afición por el rendimiento colectivo. Millonarios se reforzó con la intención de ser protagonista, pero en los últimos partidos del 2025, actual pretemporada y debut ante Bucaramanga, el equipo mostró un equipo defensivo, desordenado, con pocas ideas en ataque y falto de profundidad, aspectos que han encendido las alarmas entre los seguidores.

¿En la primera fecha, porque perdí con Bucaramanga, me tengo que ir entonces?

Torres insistió en que los procesos requieren tiempo, trabajo y paciencia, y reconoció que en el fútbol profesional la permanencia de los técnicos siempre está ligada a los resultados. Aun así, aseguró que su enfoque está puesto en corregir errores, consolidar la nómina y recuperar la confianza en las próximas jornadas.

Los técnicos sabemos que no somos eternos y que, si los resultados no se dan, pues los directivos tendrán que tomar decisiones. Ahora trabajar y ganar es la estrategia. Ser sólidos y consolidar un grupo humano, porque estamos armando una nómina importante. Esperamos mejorar y salir a buscar el partido contra Junior, dijo Torres.

El duelo ante Junior aparece ahora como una prueba clave para medir la capacidad de reacción del equipo y, de paso, bajar la tensión que rodea al técnico y a un proyecto que, por ahora, camina sobre terreno inestable.