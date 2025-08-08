Director deportivo de León habló sobre el futuro de James Rodríguez: ¿Lo renovarán?

El futuro de James Rodríguez ya comienza a ser un tema de conversación en México, pues el capitán de la Selección Colombia firmó contrato con el Club León hasta diciembre de 2025, por lo que quedan pocos meses para hablar de la posibilidad de que el mismo sea extendido.

Hay que renegociar con el volante colombiano por su continuidad, pues hay una cláusula que permite extender el vínculo, aunque de momento no hay pistas claras sobre lo que busca el '10'. De entrada, desde las directivas del club entregaron detalles sobre este tema.

¿Qué dicen de James Rodríguez en el Club León?

Luego de la floja participación de León en la Leagues Cup, el plantel regresó a territorio mexicano en donde casi nadie habló con la prensa. Sin embargo, el director deportivo del club, Rodrigo Fernández, habló con los medios y respondió a la pregunta sobre el futuro de James.

El jugador ha hablado directamente con el presidente (Jesús Martínez), esto está empezando, pero yo creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez.

De entrada, no dio detalles sobre el futuro de la negociación, pero dejó claro que hay conversaciones, lo que podría determinar que el jugador tiene la disposición de seguir en este club para 2026, principalmente pensando en mantener la continuidad de cara a la Copa del Mundo.

¿Cuánto gana James Rodríguez en León?

James es uno de los jugadores con mejor sueldo del fútbol mexicano. El contrato actual del volante es de 5 millones de dólares anuales, lo cual podría ser un factor determinante para que el colombiano amplíe su vínculo con este club.

Cabe recordar que el cucuteño rechazó la posibilidad de llegar al fútbol colombiano con Junior de Barranquilla, en donde le ofrecían una buena cifra, pero muy lejana a lo que paga León, pues es un salario que está por encima de un jugador promedio del fútbol europeo.