Dorlan da la cara por goleada con América: "Pedimos disculpas al hincha, esto no puede pasar"

En la hinchada Atlético Nacional reina la intranquilidad y el enojo por el presente poco alentador del equipo. El descontento con los fichajes en el periodo de transferencias se ha acrecentado con la presentación ahora en la cancha, y la paciencia se colmó con la goleada 4-1 sufrida contra América de Cali este domingo.

La imagen que dejó Nacional en el Pascual Guerrero fue la de un equipo totalmente irreconocible, muy lejos de lo que debe hacer un equipo de la historia de Nacional y más en un clásico como este. El elenco 'escarlata' le pasó por encima al 'verdolaga' y lo dejó casi sin reacción.

Por el resultado y por el pobre rendimiento en cancha, la hinchada de Nacional explotó en redes sociales. No aguantan una temporada más de fracasos y le exigen a los jugadores levantar pronto su nivel, pues a mediados de febrero empezará a jugarse la segunda fase previa de la Copa Libertadores y el equipo necesita mejorar en todas las líneas para poder avanzar a la fase de grupos.

Dorlan Pabón pidió disculpas por goleada frente a América

Dorlan Pabón entiende bien la exigencia de la afición 'verdolaga' y por eso, en rueda de prensa salió a pedir disculpas por la presentación de él y de sus compañeros en el Pascual Guerrero. Reveló que no esperaban que América saliera a jugar con esa intensidad y más por ser el debut de César Farías y que eso los dejó si mucha reacción.

"La verdad es que este partido nos dejó golpeados, entendemos a los hinchas. Sabemos que íbamos a encontrar un rival que llevaba poco tiempo de trabajo, con el profesor César Farías. Le pedimos disculpas al hincha, somos Atlético Nacional, el equipo más grande, y esto no puedo volver a pasar", soltó.

​

"Perder de esta manera, golpea mucho y se siente en el camerino. Igual esto no va a cambiar. Ya sale el sol y listo. La culpa es de todos, no solo de unos. Trabajamos para hacer unas cosas y salimos con otras", añadió.

Dorlan añadió que un clásico como estos hay que jugarlo como si fuese una final, cosa que América sí entendió y por eso le pasó por arriba a Nacional. Más que remarcar errores puntuales, el capitán fue autocrítico en la manera cómo el equipo asumió y preparó el partido.

"América salió con muchas ganas, desde el primer minuto. Nos presionaron y lo hicieron bien. Se jugaron un clásico y una final, como se deben jugar esta clase de compromisos. En nuestro caso, siendo autocríticos, estábamos en puntas de pie y lo pagamos caro. Por eso fue que América nos pasó por encima. Ahora, los errores son de nosotros. El que hace los goles, gana. Nosotros tenemos que dejar esto atrás y pensar en el próximo partido", concluyó.