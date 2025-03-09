DT de la Selección Colombia sub-20 defendió a Neyser Villarreal por vestir la camiseta de América

Hace algunas semanas, Neyser Villarreal, jugador de Millonarios y de la Selección Colombia sub-20, estuvo en el ojo del huracán por vestir una camiseta de América de Cali mientras se encontraba haciendo una trasmisión en directo a través de redes sociales.

El delantero tuvo que pedir disculpas públicas por su comportamiento, entendiendo su vínculo contractual con el cuadro bogotano. Asimismo, desde las directivas del club se tomaron medidas disciplinarias ante lo sucedido.

César Torres defendió a Neyser Villarreal

El delantero fue convocado al microciclo de la Selección Colombia sub-20 previo al Mundial de Chile, en donde se encontró con el dueño de esa camiseta escarlata: el volante José Cavadía, actual jugador de América de Cali.

RELACIONADO Carlos Antonio Vélez lanzó fulminante crítica contra Neyser Villarreal en medio de la polémica

Asimismo, el técnico César Torres, DT de este combinado nacional, quien en diálogo con el 'Super Combo del Deporte' de Cali se refirió a esta polémica y respaldó a su jugador, señalando que si bien era una camiseta de otro club, era de su compañero de selección.

¿Sabes por qué se puso la camiseta del América? Porque se regaló Cavadía, es muy amigo de Cavadía y Kener Valencia, ambos no andan en buen rendimiento, América no anda en buen rendimiento y se la puso en solidaridad por los amigos.

Al respecto, añadió. "Él no le ha faltado al respeto a nadie, tal vez no hubo pacto, pero finalmente es un hecho que tiene una nobleza. Después es un tema laboral-contractual en donde está involucrado el empresario y el club donde no tenemos que ver nosotros, más allá de poderlo aconsejar".